65 y Más no está sujeto a política: se dará esta semana

Los Mochis, Sinaloa.- Los programas de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) no están sujetos a ningún partido político y no hay riesgo de que quiten los apoyos por no apoyar a algún partido político.

Así lo destacó el delegado de la zona norte de Sedesol, Ricardo Pérez Camiade, quien sentenció que quien se salga de los lineamientos estará sujeto a consecuencias.

La población no debe temer ante las amenazas o rumores de esto (...) y el funcionario que se salga de los lineamientos y de la operación estará sujeto a las consecuencias de la ley y de un probable despego de la institución; tenemos reglas de operación y no debemos salirnos de ellas, añadió.

Esto luego de rumores y miedos de la misma población de que se podría quitar este programa si no se votaba por un partido político.

De igual manera, Pérez Camiade mencionó que el programa es ajeno a cualquier partido político y se tiene la prohibición de lucrar con los programas de esta institución.

Nuestro programa es público, ajeno a cualquier partido político; nosotros tenemos la prohibición de propaganda, las campañas podrán ser por un camino y los programas por otro, finalizó.

De igual manera, aclaró que la suspensión de propaganda de la institución no es impedimento para entregar los recursos correspondientes.

Entrega de apoyos

Más de 30 mil personas estarán siendo beneficiados este bimestre marzo-abril por los apoyos del 65 y Más, que se estarán entregando en distintos puntos de la zona norte del estado.

“Los apoyos se entregarán a las personas con planillas desde el 10 al 27 de abril y a los giros telegráficos este lunes 16 de abril al viernes 20 de abril en el fraccionamiento El Parque y en la Villa Gustavo Díaz Ordaz este lunes 16 de abril”, mencionó el delegado en la zona norte de Sedesol.

Los requisitos para obtener el beneficio es llevar una copia de la credencial para votar.