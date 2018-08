Anuncian descuentos en predial, agua y multas

Los Mochis, Sinaloa.- A partir de este martes, el Ayuntamiento de Ahome, a través de la Tesorería Municipal, iniciará el programa de descuentos en predial, agua y multas de tránsito para que la ciudadanía se ponga al corriente en sus pagos y no continúen como morosos.

“Del 14 al 18 de agosto se pondrá en marcha el programa de descuentos en 100 por ciento en multas y recargos en el tema del predial o algún otro impuesto o derecho que se adeude al municipio de Ahome, de igual forma el 50 por ciento en multas de tránsito siempre y cuando no sean por ir bajo los influjos del alcohol o estacionarse en las áreas de discapacitados”, señaló el tesorero del Ayuntamiento de Ahome, Elliot Ascárrega Beltrán.

Descuentos

El funcionario municipal señaló que en esta ocasión también se suma la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Ahome (Japama), con descuentos de 100 % en multas y recargos.

“La invitación está que la ciudadanía aproveche estos descuentos. Nosotros en este mes hemos puesto en circulación más de 2,000 notificaciones y ahorita tenemos más de 20 mil morosos del predial, que es el primer paso del proceso y luego prosigue con el embargo. La gente puede hacer acuerdos para pagar y saldar su deuda con el municipio”, señaló.

Exhortó a los automovilistas a no confiarse, ya que a pesar de que el municipio ya no despoje los documentos oficiales como placa, tarjeta de circulación o licencia, no los exime de cumplir con la responsabilidad de pagar una multa.