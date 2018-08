Prohíben a camioneros que se estacionen en la Zapata

Los Mochis, Sinaloa.- Por considerar que es una falta al bando que estacionen los camiones en la vía pública y los laven, pero que además los choferes hagan sus necesidades fisiológicas, es que el municipio giró instrucciones para que bajo ninguna circunstancias se puedan estacionar en el cruce de las calles Madero y Zapata.

Así lo confirmó Juan Garibaldi Hernández, secretario del Ayuntamiento, quien reconoció que ya se había tenido reporte de este caso, incluso ya se había actuado a través de la Dirección de Vialidad.

Acciones

“En una ocasión mandé incluso la director de tránsito; en una ocasión los retiró, pero creo que se volvió a relajar la seguridad vial y tendré que tomar cartas en el asunto, es un reporte que ya teníamos”, asentó.

El funcionario comentó se tiene que ser responsable y estar conscientes de que la vía pública es de todos; sin embargo, se tiene que tener consideración de no cometer faltas, en especial si molestan a los vecinos como es el caso.

Cuando un grupo de personas acostumbra periódicamente estar en el mismo lugar y tomarlo como suyo, pues no se vale, no se vale llegar, lavar el carro, dejar un cochinero, irte y regresar el día siguiente, abundó.

Acuerdo

Por otra parte, Alfonso Alejandro Juárez Ochoa, jefe de inspectores de Vialidad y Transportes en la zona norte, mencionó que mientras los camiones no estén estorbando la salida de una cochera, no hay ningún problema, pero debido a la queja de los vecinos, los inspectores de esta dependencia acudieron al lugar para platicar con los permisionarios, quienes quedaron de ya no estacionarse en esa zona.

“Seguiremos muy al pendiente para que cumplan con su palabra y no se siga presentando el problema”, dijo.

