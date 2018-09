Ya se hicieron pruebas del gas natural en 640 km de tubería

Los Mochis, Sinaloa.- Ya se hicieron las primeras pruebas de los 640 kilómetros de tubería del gasoducto que corresponden a la entidad, confirmó Javier Lizárraga Mercado.

El secretario de Desarrollo Económico reiteró ante los medios ayer lo que confirmó el 13 de septiembre a El Debate sobre la llegada del gas natural: la termoeléctrica de Topolobampo ya está operando con este hidrocarburo, al igual que la del puerto de Mazatlán, que hasta el momento ha tenido problemas de suciedad en el tramo El Oro-Mazatlán y trabaja con el 60-40 de gas-combustóleo, pero ya en un par de meses estarán operando al 100%.

Ya se hicieron las pruebas de todos los ductos. En caso de la termoeléctrica no podía arrancar si no se hacían las pruebas y podemos decir que en ese sentido todo está en orden, precisó.

De igual forma, indicó que para antes de que finalice el año podrán ponerse en operación las nuevas plantas de la empresa Iberdrola ubicadas en San Miguel Zapotitlán.

En lo que respecta al servicio de gas natural en las viviendas y negocios, comentó que sólo están en espera de que la empresa Fenosa concluya con los trabajos de la red de distribución.

“Para los domicilios tenemos que esperar a que Fenosa termine con las líneas de distribución y tan informado estoy que ya hay algunos detallitos en algunas colonias allá en Mazatlán; entonces, es la mejor forma de saber cómo va y si está habiendo problemas quiere decir que está pasando la tubería ya”, comentó.

En cuanto a los problemas que se suscitaron en Ahome con la introducción de la tubería, respondió que es como todas las obras y ejemplificó que así entraron otros servicios con la incertidumbre y rechazo de la población.

La tubería que se está haciendo no lleva gas aún, no hay riesgo para la gente; no hay por qué alarmarse, es tubería simplemente que se está corriendo por las calles, explicó.