Consejo de Ancianos pide unidad a indígenas

Los Mochis, Sinaloa.- Por la presencia de personas extrañas al Consejo de Ancianos del Centro Ceremonial de la comunidad San Miguel Zapotitlán, este comité solicitó a los indígenas hacer caso omiso a ellas.

“Estas personas no son de aquí, pero dicen representarnos a nosotros. Hace como un mes se presentaron en La Bajada como el Consejo de Ancianos de San Miguel, luego dirán que son Consejo de Ancianos de San Miguel Arcángel y ahí la gente se molestará bastante, y ellos buscan el control de todo, quieren imponer de nueva cuenta un gobernador”, señaló el presidente de Cultura Yoreme y vocero del Centro Ceremonial de San Miguel, Humberto Juárez Buitimea.

Temor

Debido a esto, el Consejo de Ancianos de este Centro Ceremonial teme que se registren problemas en la comunidad, por lo que invitan a la comunidad a hacer caso omiso a los engaños de estas personas.

“Pedimos a la población indígena que no hagan caso a estas personas; dicen que son representantes de López Obrador, pero no es cierto; hasta ahorita no hemos tenido problemas, pero al momento de que se acerque Semana Santa se registrarán problemas”, señaló Juárez Buitimea.

De igual forma, el presidente de Cultura Yoreme señaló que si las autoridades municipales le dan preferencia a estas personas, se desligarán del municipio y se harán las fiestas patronales con recursos propios.

“Las fiestas se hacen con dificultades pero se hacen, esas personas nunca vienen aquí y ahora si vienen a hacer conflicto”.