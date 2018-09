Truenan contra Japama por corte injustificado

Los Mochis, Sinaloa.- A dos días de que venza el plazo para el pago del servicio de agua potable, trabajadores de la Japama realizaron cortes del suministro en algunos domicilios del fraccionamiento La Memoria.

Tal es el caso del domicilio de la vecina Silvia García, quien tronó en contra de la paramunicipal pues dice que no le dieron oportunidad de pagar el servicio.

“Cómo es posible que vayan y me corten el agua si en el recibo dice que la fecha de vencimiento es el día 8 de septiembre y estamos a 6, eso no me parece. No me sentía bien pero me levanté y fui a la Junta. Ahí me dijeron que hiciera lo que quisiera pero el servicio estaba cortado”, indicó.

En ese sentido, comentó que al acudir a la paramunicipal pagó la deuda a fin de que se le restableciera el servicio, pero los empleados le dieron un plazo de 24 horas como mínimo.

“Les digo a los que me atendieron que cómo es posible que me digan que hasta mañana (hoy) me iban a conectar el servicio, pero por qué dicen y hacen eso. Son muy buenos para ir a cortar el servicio, pero cuando se trata de que vayan a conectarla entonces sí se toman el tiempo que quieren, eso no es posible”, destacó.

La vecina del fraccionamiento antes mencionado comentó que incluso tenía un mes de adeudo, pero que ya fue liquidado.

“Si puede ver en mi recibo, dice que debía un mes, efectivamente, pero ni así se justifica que me corten el servicio porque hasta donde tengo entendido, pueden cortar el agua a quien tenga tres o más meses vencidos. Lo que hicieron en mi casa es un abuso y no puede quedar así”.

Por último, señaló que incluso sabe de algunos de sus vecinos que deben varios meses y hasta el momento no se les ha cortado el servicio.

“Unos deben hasta 6 o más meses y no les cortan el agua y a mí sí”.