Crecen quejas por fugas de drenaje y agua en la ciudad

Los Mochis, Sinaloa.- Usuarios de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome denunciaron una lenta respuesta y atención por resolver los problemas de fuga de drenaje o agua en los distintos puntos de la localidad.

La resolución de los problemas es lenta y en ocasiones es omisa de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado. Foto: EL DEBATE

En el ejido México, una fuga de drenaje permaneció nueve días sin resolverse, a pesar de que la población levantó un reporte a Japama con el número 10625687 con fecha del jueves 6 de septiembre.

Acciones tardadas

“La reporté el jueves en la mañana, y vino personal de Japama y dijo que traían puras palas y que ocupaban un trascavo y se fueron y no han vuelto; la seguí reportando y los mañosos ya no me contestaron”, señaló Armida Félix Galaviz.

La afectada señaló que las aguas negras afectan toda la cuadra y a los niños que absorben los aromas y tienen que pasar por el lugar.

“En las mañanas amanecía muy mojado y con un muy feo aroma. Un vecino nos ayudó a levantar la tapa del drenaje para que se fuera el agua, si no se hubiera metido a mi casa; nos afecta a todos esa fuga de drenaje más a los niños que pasaban en la mañana por la calle”, señaló Félix Galaviz.

Indignación

Por otro lado, un vecino del fraccionamiento San Fernando señaló una fuga de drenaje que se ubica en las calles Escobedo y Juan Escutia y en diversas ocasiones se les ha dicho a Japama y estos no resuelven el problema.

Lo que le queda a los usuarios es esperar a que Japama tenga tiempo para resolver el problema y aguantar los aromas. Foto: EL DEBATE

“Ya tiene una semana con todo este problema, un carro de Japama vino a supuestamente resolver y nos dijeron que 'iban a dar una vuelta a la manzana’ y se fueron riendo y ya no regresaron, es un fraccionamiento céntrico, hay niños y todo, que están soportando toda esa pestilencia, se enferman”, señaló Ignacio Gastélum.

Asimismo, el afectado señaló que este problema afecta a toda una manzana y Japama no le presta la debida atención que debe ser, aun cuando esta ya tiene conocimiento del caso.