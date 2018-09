Se quejan del costo de las actas de nacimiento

Los Mochis, Sinaloa.- La organización Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia de Sinaloa ha recibido quejas de ciudadanos por el alto costo que tienen las actas de nacimiento, informó Guillermo Padilla Montiel, presidente de este organismo.

“Hemos estado recibiendo quejas. Toda la semana recibimos quejas y se acrecentaron jueves y viernes, y la semana anterior también tuvimos estas inconformidades, y sobre todo, de gente más humilde en las que exponen que ellos tenían actas del año pasado o de dos años atrás y que ya no se las reciben en las escuelas porque tienen que ser de seis meses”, expuso.

Agregó que el costo actual de 89 pesos que tiene este documento oficial se convierte en un problema mayor al afectar la economía de las familias, sobre todo, cuando estas tienen hasta tres estudiantes que necesitan el acta en los trámites escolares.

“Esa gente que tiene que llevar dos o tres hijos a la escuela y que son 89 pesos por cada una de las actas, es un golpe al bolsillo de las familias. Y ya no son las copias, hace años entregabas una copia a la escuela, ahora no, tiene que ser la original”, expuso.

Vencimiento

Padilla Montiel rechazó rotundamente que el acta tenga un plazo de vencimiento de seis meses.

“Con esos precios y con ese vencimiento de seis meses, a dónde vamos a ir a parar. Para nosotros esa es una actitud de parte del gobernador que no tiene nombre, y no tiene nombre porque les está metiendo las manos a los bolsillos de la gente, y sobre todo, de la gente más humilde”, expresó.

El líder social añadió que es necesario que el Congreso tome cartas en el asunto, ya que es un tema que merece ser analizado, pues considera que el precio de las actas es demasiado elevado.

“El Congreso tiene que hacer algo por las familias sinaloenses, pues 89 pesos por cada acta es mucho, cuando un hoja de papel no llega ni a tres pesos. No es posible que el gobernador nos esté metiendo las manos a la bolsa por todos lados. Esperamos que los diputados pongan orden en esto, pues el gobernador obligó a los millones de estudiantes a pagar una acta nueva. No le puede estar exprimiendo a la gente”.

Algunos ciudadanos de otros estados han externado su inconformidad porque las actas tienen un costo de 253 pesos al sacarla aquí en Sinaloa, pero algunas autoridades de los Registros Civiles argumentan que es mucho más caro si acuden por el documento al estado de donde son originarios.