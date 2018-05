Rastreadoras piden a vicefiscal crear mesa de trabajo conjunto

Los Mochis, Sinaloa.- ‘Hijo, escucha, tu madre está en la lucha’, ‘No cedan, no se cansen de buscar’, ‘la violencia no tiene madre, pero los desaparecidos sí’, gritaban a una sola voz frente a la Vicefiscalía zona norte integrantes del grupo Rastreadoras de El Fuerte, A.C, quienes realizaron una marcha pacífica para conmemorar el Día de las Madres.

La marcha de las mujeres, quienes por algunos momentos estallaban en llanto por la ausencia de sus hijos, contrastaba con la alegría de otras mamás, quienes recorrían tiendas del sector comercial en busca de alguna prenda para los festejos del Día de las Madres con su familia.

Por distintas calles del sector centro marcharon las integrantes del grupo Las Rastreadoras. Foto: EL DEBATE

El contingente, algunas con niños, las cuales portaban pancartas y fotografías de sus hijos y familiares desaparecidos, partió a las 09:20 horas de ayer de las oficinas de la agrupación, ubicadas en calle Bienestar, en la colonia Sinaloa, para dirigirse a la Vicefiscalía zona norte.

La gente que transitaba por las banquetas y empleados de algunos comercios observaban detenidamente al contingente y se solidarizaban con los manifestantes por el dolor que atraviesan y que resienten más en fechas especiales, sobre todo el Día de las Madres, al no tener con ellas a sus consanguíneos.

El contingente llegó frente al edificio de Vicefiscalía zona norte, donde se entrevistaron con el vicefiscal Jesús Arnoldo Serrano Castelo, a quien realizaron algunas peticiones.

Solicitudes

Las Rastreadoras, quienes realizan una intensa búsqueda de personas desaparecidas en los municipios de la zona norte del estado, solicitaron al vicefiscal la creación de una mesa de trabajo conjunto para revisar periódicamente los expedientes de los casos de personas desaparecidas y que se plantee al gobernador que se concrete y aterrice en Sinaloa la Ley de Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas.

En respuesta, Serrano Castelo manifestó que las solicitudes las hará llegar al fiscal Juan José Ríos Estavillo, al tiempo que se solidarizó con ellas por el dolor y calvario por el que atraviesan por la ausencia de sus hijos.

Verónica Castro Flores, una de las manifestantes, conmovió a las personas que se encontraban en el lugar al estallar en llanto por el recuerdo de su hijo Paúl Gilberto, a quien el 10 de mayo del año pasado lo velaba en su domicilio en Bachoco, Guasave, luego de que fueran localizados sus restos durante una labor de búsqueda.

Ofrendas

Las Rastreadoras se trasladaron posteriormente al Monumento a la Madre, ubicado en el bulevar Rosendo G. Castro, donde los niños que las acompañaban colocaron algunas ofrendas florales.

La dirigente del grupo Las Rastreadoras, Mirna Nereyda Medina Quiñónez, les pidió a las mujeres no claudicar en la búsqueda de sus familiares desaparecidos.

“A mí una persona me dijo ‘tú ya no vas a seguir buscando, tú estás feliz porque encontraste a tu hijo’, pero yo le dije: ‘eres más dichosa tú porque tienes esperanza de que algún día tu hijo te va a tocar la puerta’. Nosotros tenemos una tumba, pero ustedes tienen aún la incertidumbre de no saber de sus hijos. No perdamos la fe, sigamos buscándolos porque los queremos”, les pidió a las manifestantes.

Niños. Los menores que participaron en la marcha colocaron ofrendas florales en el Monumento a la Madre. Foto: EL DEBATE

La marcha de las mujeres se realizó a nivel nacional para pedir a las autoridades de cada uno de los estados su apoyo para la localización de las personas desaparecidas y que se concretice en las entidades la Ley de Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas.