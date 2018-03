Representante de Mexicanos con Derecho renuncia a Morena

Los Mochis, Sinaloa.- El presidente de la agrupación Mexicanos con Derecho del Valle de El Carrizo, Raúl Rivera Molina, anunció su renuncia como militante del partido de Morena.

El líder social expuso que su renuncia se debe al desprecio que le hicieron los dirigentes del partido, pues no lo tomaron en cuenta para las selecciones de candidatos.

No ando buscando chamba. Voy a decirlo claro: no me quieren, no los quiero; no me necesitan, no los necesito.