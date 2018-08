Refuerzan seguridad en el ingreso al Hospital General

Los Mochis, Sinaloa.- Ante el registro de robos e incidentes diversos al interior del Hospital General de Los Mochis, se reforzó la seguridad en el ingreso.

Esta medida es para evitar los problemas que impedían el buen funcionamiento del nosocomio y así mejorar el servicio a los pacientes, mencionó Gabriel Eduardo Gámez Castro, director del Hospital General de Los Mochis.

“Ha habido robos de computadoras, televisores, equipo médico, las manijas y los pedales de los sanitarios, descomposturas de puertas; queremos regular el flujo de gente dentro del Hospital General y les estamos solicitando a los usuarios su credencial de elector o una identificación. Hay renuencia entre la gente, ya que no quiere cooperar, pero es para mejora del propio hospital”, señaló.

Mayor seguridad

Gámez Castro mencionó que esta seguridad será permanente y se seguirá reforzando para el mejor cuidado de este nosocomio.

“Tenemos la intención de reforzar la seguridad y mantenerla permanente. Mucha gente se enoja porque no la dejamos entrar a las salas, pero esta no es una zona comercial. Vienen niños y personas que no tienen nada que hacer en el hospital; sin embargo, ahí están sentados platicando y haciendo ruido, lo cual afecta el funcionamiento del nosocomio y a los pacientes. La gente se molesta porque quiere entrar a fuerzas, pero es para mejora del hospital”.

Eduardo Gámez Castro, director del Hospital General. Foto: EL DEBATE

Atención médica

Por otra parte, el director del Hospital General mencionó que hay un incremento del 30 y 40 por ciento en accidentes, los cuales principalmente son de motocicleta y de automóvil.

“Tenemos un índice más elevado de accidentes y lesiones. Ha aumentado el porcentaje de accidentados en los últimos días, principalmente de automóvil y de motociclista. Llevamos un promedio de 295 lesiones a la fecha, de enero a julio, y en este mes de agosto ha aumentado. No tenemos el dato exacto, pero ha aumentado en las estadísticas de urgencia, principalmente”, señaló el doctor Gámez Castro.

En este sentido, Gámez Castro señaló que también se han incrementado las enfermedades gastrointestinales que se derivan de los fuertes calores y de comer comida en la calle, en mal estado o comida chatarra.

“El calor genera que los alimentos se echen a perder y aparte la higiene no es la adecuada en la preparación de los alimentos y las cosas que venden en la calle, que la verdad no son nada nutritivos y que la gente acostumbra a comer. Con esto se incrementa mucho el porcentaje de enfermedades gastrointestinales”.

ADVERTENCIA

Trabajadores de salud pararán labores

Ante la nula atención de las autoridades estatales, Personal médico regularizado del sector salud en Sinaloa anunció paro de labores por no contar con el pago de su fondo de ahorro capitalizable que se debía pagar el día de ayer.

“Durante la Asamblea General Permanente de esta sección sindical 44 del SNTSA se decidió tomar medidas de presión en todas las unidades de Salud, cerrando servicios como consulta externa, áreas administrativas, y laborando servicios de urgencias”, señala el comunicado del SNTSA.