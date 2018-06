Hoy inicia el reparto de paquetes electorales

Los Mochis, Sinaloa.- El día de hoy, los capacitadores electorales acudirán a cada una de las direcciones de los 669 presidentes de casilla del Distrito 02 de Ahome, para entregarles el material que se utilizará el día de las elecciones, informó Jaime Chávez Sanjuán.

El vocal de Capacitación Electoral de la Junta No. 2 del INE expuso que serán dos paquetes: el de la documentación federal y el de la local.

“Cada uno de los capacitadores del INE va a llevar su paquete de documentación federal y se va a coordinar con el asistente local y van a ir dos personas a entregarle al presidente de casilla los dos paquetes”, dijo.

Agregó que está previsto que dicha entrega se haga a lo largo de la semana, pero tentativamente para el miércoles se pueden tener todos los paquetes entregados a los presidentes de casilla.

“La entrega se hará a partir de la mañana, pero no hay un horario específico porque cada capacitador se puso de acuerdo con sus presidentes porque cada quien tiene actividades laborales diferentes: hay gente que va a recibir temprano, otros a mediodía, otros en la tarde noche. No hay una regla”.

Dinámica

Destacó que la única regla es que todo paquete que no se pueda entregar por equis motivo, el capacitador tendrá que devolverlo ese mismo día al propio INE para que no duerman en otro lugar fuera de las bodegas del instituto. Asimismo, manifestó que no hay focos rojos en instalación de casillas por cuestión de seguridad.

“Hasta ahorita está previsto que todas las casillas se van a instalar en tiempo y forma. Los capacitadores van a revisar que donde se van a instalar las casillas sigan siendo las condiciones óptimas. No tenemos nada extraordinario que nos dé preocupación de que no se vaya a instalar alguna”, expuso.

El 29 de junio es el último día para recoger la credencial de elector a los que la tramitaron desde el pasado 20 de junio, para que puedan votar el próximo 1 de julio.