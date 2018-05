Baja en el precio del gas no convence a restauranteros

El costo del cilindro de gas LP de 30 kilos ronda entre los 537 y 548 pesos en la ciudad de Los Mochis, cuando semanas atrás tenía un precio entre 560 y 580 pesos.

Sin embargo, esta baja, que, de acuerdo con las gaseras, es significativa, pues ha llegado a disminuir hasta 20 y 30 pesos el cilindro de 30 kilos, no convence al principal sector que hace uso de este insumo: los restauranteros.

Carlos Rodríguez Rábago, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) Los Mochis, dijo que el sector se vio afectado por los incrementos que se estuvieron dando.

El gas es uno de los principales insumos que tenemos en el sector restaurantero, y estos incrementos que estuvieron durante todo el 2017 y lo que va del 2018, que fue casi el cien por ciento de aumento con un costo que nos ha golpeado

Desconfianza

Agregó que la reducción del precio del gas puede estarse dando con fines políticos.

“Esta reducción por supuesto que no es suficiente para devolvernos la rentabilidad que le han quitado a los energéticos, y no sólo me refiero al gas, sino también a la gasolina y a la luz, al sector restaurantero y a todos los sectores. Aparte, todo lo que pase de aquí al 1 de julio, lo tomamos nosotros no de una manera real. Pudiéramos ver con buenos ojos si esto pasara del 1 de julio en adelante. Todos sabemos que es época electoral. Ya nos sabemos este juego que toda la vida lo ha tratado de hacer el gobierno”, manifestó.

El líder de los restauranteros añadió que no hay nada qué festejar ni de qué asombrarse, pues habría que esperar para ver si estas acciones realmente son verdaderas.



Nuevos negocios

No obstante, comentó que a pesar de que se ha reducido la rentabilidad en el sector restaurantero, se siguen abriendo nuevos negocios.

“Aquí ha habido un incremento, ahorita tenemos 300 restaurantes afiliados a la Canirac. Estamos detectando que muchos son nuevos, de reciente creación, y cuando vemos restaurantes nuevos, vamos y solicitamos para que se integren a Canirac y seguir creciendo y fortaleciéndonos”, expuso.

Rodríguez Rábago destacó que algo que está ayudando a que este sector crezca es que la gente cada vez más está acudiendo a los restaurantes con el pretexto de alguna celebración.

“Cada vez es más común ir a un restaurante a cumplir con las necesidades de satisfacer el hambre, pero también estamos viendo que sigue creciendo esa costumbre de ir a festejar los cumpleaños, cualquier festividad, por ejemplo ahora que viene el Día del Niño, el Día de las Madres, esa costumbre sigue en aumento; cada vez es más común ver que la gente sale a degustar los platillos en la ciudad de Los Mochis. Eso es bueno y nos ha ayudado a que se sigan abriendo nuevos negocios”, dijo.

Pero recalcó: “Que pongamos las campanas al viento no quiere decir que esté todo bien, sino que simple y sencillamente la gente sí sale más a los restaurantes, pero la rentabilidad de los mismos se ha visto afectada por los energéticos”.