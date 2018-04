"No se está otorgando ningún permiso": Octavio Ruiz

Los Mochis, Sinaloa.- En una reunión que sostuvo por la mañana del día de hoy el director de Vialidad y Transportes del gobierno del estado, Octavio Ruiz Fonseca, con líderes transportistas del norte de Sinaloa, estos le pidieron que no se den permisos de carga a particulares, ya que esto ha representado un problema en el sector.

El director de Vialidad mencionó que no se ha otorgado ningún tipo de permiso de servicio público en sus diferentes componentes: taxis, urbanos y de carga.

Recalcó que no han extendido ningún permiso provisional ni eventual en todo el estado y no lo harán hasta no ver posibilidades reales de alguna gestión que se le pudiera emitir un permiso.

Dijo que de los permisos que se dieron en años anteriores se tienen retenidos cerca de cien.

Son permisos que por alguna cuestión no se usaron, no se han utilizado o estuvieron dados con alguna irregularidad.

Foto: EL DEBATE

Agregó que que en la semana sostuvo un encuentro con todos los 26 delegados en el estado, a los cuales les dio la instrucción de que no van a permitir por ningún motivo actos irregulares o que tengan algún sentido de corrupción al centro o interior de las oficinas de dirección de Vialidad y Transportes del Norte del estado.

Dejó claro que no se permitirán los carros pirata.

En cuanto a los transportistas de carga de volteo que mantienen un plantón en el Teatro Ingenio, informó que hay una promesa de pago para la próxima semana de los adeudos que tienen las constructoras con los aliancistas.

"Les estamos ayudando hacer las gestiones correspondientes con las 3 empresas que a ellos les deben. Dos empresas estarían liquidando su adeudo la próxima semana".

Dijo que quedaría pendiente la deuda que la constructora del Teatro Ingenio tiene con los aliancistas.