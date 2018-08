Delincuentes afectan 8 escuelas de Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- En la primera semana y el primer día de clases, ocho escuelas del municipio de Ahome fueron visitadas por los amantes de lo ajeno, quienes se robaron más de 12 minisplits y el sistema eléctrico de los planteles.

Las escuelas más afectadas se ubican en el ejido Felipe Ángeles, en donde se robaron 5 minisplits y dañaron los cables de electricidad, así como en la escuela primaria ubicada en la colonia Praderas de Villa, en donde fueron 4 minisplits.

Luis Heredia Arellano, jefe de Servicios Regionales de SEPyC. Foto: EL DEBATE

“Las escuelas han sido objeto de diferentes robos, nos hemos puesto a la orden de los directores, también lo reportamos a la Secretaría para ver si se puede reponer por el seguro que tienen estos productos. Es un daño directo a la población estudiantil, hay escuelas que están suspendiendo hasta las 10 de la mañana porque es el horario que pueden aguantar con el calor”, señaló el jefe de Servicios Regionales de la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) en Ahome, Luis Heredia Arellano.

Afectación

Mencionó que estos robos trastocan el trabajo diario en las escuelas pues se roban lo más fundamental para operar adecuadamente y que no es fácil de reponer al día siguiente.

“Nosotros realizamos el proceso de gestión hacia las instancias correspondientes, y mientras se dan los tiempos esa escuela está careciendo, y los niños están sufriendo los calores; no se esperaban que fueran tantas escuelas, no habíamos tenido tanta incidencia y esto se desató en la semana de capacitación de los docentes, y en la primera semana y el primer día de clases”, señaló.

Cobro de cuotas

En otro tema, Heredia Arellano señaló que no está permitido que se condicione el servicio a los alumnos por no pagar alguna cuota ya que estas son totalmente voluntarias.

“No es válido que se regrese a los alumnos por no pagar una cuota, no existen esas cuotas obligatorias, son cuotas voluntarias; los supervisores, el jefe de sector y los directores, ellos están en la obligación de dar el servicio y de no negar la entrega de documentos ni tampoco negar la entrega de materiales y de darle el servicio el alumno, no se tiene por qué condicionar”.