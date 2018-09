"Sin investigación no podemos avanzar"

Los Mochis, Sinaloa.- Cuando tenía 12 años de edad descubrió su pasión por la elaboración de los robots en una clase de tecnología en una secundaria técnica del Estado de México. Pero su experiencia en la robótica inició desde los 16 años.

La joven ingeniera de 28 años de edad ha participado en concursos internacionales de robótica, y a través de ponencias como “Las 10 cosas que aprendí de un robot”, con la cual participó en el 4to. Congreso de Talento y Responsabilidad Social, organizado por el CIE, divulga su pasión para que los jóvenes se motiven por esta disciplina, tanto hombres como mujeres.

“Hay muy pocas mujeres que van a los torneos de robótica. En ingeniería habías semestres donde yo era la única mujer en mi grupo, había grupos donde no había una sola mujer. Es importante decirle a las niñas que si creen que son buenas para algo, no importa lo que sea, que lo hagan, que no se detengan”.

Prioridades en el país

Agregó que faltan políticas públicas para el apoyo a la tecnología, pero que sin duda hay otras prioridades en el país como combatir el hambre y la pobreza.

“No depende todo del gobierno, depende de que nosotros queramos emprender y busquemos líneas de trabajo para poder hacer que estas situaciones sean realidad porque sí hay maneras de bajar fondos a través del Inadem y del Imjuve. No solamente depende del gobierno, depende de toda una sociedad que quiera hacer como una maquinaria enorme y que quiera funcionar”, dijo.

Destacó que el gobierno debe tener políticas claras de desarrollo económico en cuanto al terreno de la tecnología, porque sin investigación no se puede avanzar jamás.

“Pero entiendo que hay otras prioridades en México, y hay que atenderlas, y una de ellas es la inseguridad. Son muchas cosas importantes que tenemos que aprender a observar, pero creo que también está en nuestras manos”, expuso.

En cuanto al desarrollo tecnológico en las empresas, mencionó que las máquinas nunca van a quitarle el trabajo al ser humano, sólo cambiarán los modelos de trabajo.

Emelyn Medina agregó que actualmente las relaciones sociales se están viendo afectadas por la tecnología.

“Creo que es muy importante enseñarles a los niños que los móviles no son para todo el día estar ahí, sino que hay muchas habilidades motrices que desarrollar. Es muy probable que nos estemos robotizando. Lo que las escuelas tendrían hoy que enseñar es inteligencia emocional”, comentó.

EL PERFIL

Nombre: Emelyn Medina

Lugar y fecha de nacimiento: Ciudad de México, 7 de noviembre de 1989

Profesión: Ingeniera en Mecatrónica por la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas (UPIITA) del IPN

Trayectoria: Es directora de ecosistema de talento en Talent Network, la red más grande de talentos en México.