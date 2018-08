Restaurantes, en su mejor momento a pesar de los aumentos en insumos

Los Mochis, Sinaloa.- A pesar de los incrementos a los insumos y las altas tarifas eléctricas, el sector restaurantero pasa por un buen momento de estabilidad, reconoció Carlos Rodríguez Rábago.

El presidente de Canirac dijo que eso se ve reflejado en la estabilidad que tienen la mayoría de los establecimientos, por lo que garantiza que no habrá cierres de negocios en los próximos meses.

“No se prevén cierres, al contrario; vemos un crecimiento para el sector restaurantero, es uno de los sectores que siguen creciendo poco pero sigue creciendo en la ciudad Los Mochis y eso se lo debemos que es cada vez más costumbre salir a comer fuera de nuestras casas. Es una situación que se está haciendo habitual y eso es bueno, ayuda al sector”.

En cuanto a los gastos que se aproximan por el tema de la energía eléctrica, dijo que aún les faltan al menos dos facturaciones por cubrir; sin embargo, los empresarios han tomado sus previsiones para cumplir con esta obligación y no tener graves problemas financieros.

“No creo que haya problemas, dificultades, si hay que hacer esfuerzos para cubrir esas facturas de energía eléctrica, no te digo que es fácil, pero no generará más que un esfuerzo, no generará cierren ni endeudamientos grandes al sector”.