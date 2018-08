Sedesu invita a aprovechar subsidio entre estado y FIDE

Los Mochis, Sinaloa.- Con el propósito de ofrecer a los sinaloenses una alternativa para el ahorro de energía, pero en especial para obtener facilidades para la adquisición de nuevos equipos como aires acondicionados y refrigeradores, el estado firmó el un convenio con FIDE.

Este apoyo consiste en entregar un subsidio de un 45 por ciento del total de la compra que se realice, y el resto será dividido en pagos hasta por 5 años a través del recibo de la CFE, explicó Álvaro Ruelas Echave.

Beneficio

El secretario de Desarrollo Sustentable de Gobierno del Estado sostuvo este sábado una reunión con el alcalde de Ahome, Manuel Urquijo Beltrán, y presidentes de las distintas cámaras empresariales, a quienes invitó a bajar la información sobre este programa.

Agregó que entre los equipos que entran en la lista están los aires acondicionados, refrigeradores y calentadores solares. En total son 10 tecnologías distintas que podrán adquirir.

“También hay, impermeabilizantes y acabados reflectivos en techo y muros, aislamiento térmicos en muros y ventanas, películas de control solar y ventiladores de techo”, abundó.

Requisitos

El funcionario estatal precisó que toda la ciudadanía, siempre y cuando tenga el recibo de CFE, puede ser acreedora a este beneficio, cumpliendo además una serie de requisitos. Entre ellos, estar al corriente con los pagos de la energía eléctrica, no haber recibido subsidios de Conavi previamente, no ser propietario de otra vivienda diferente en la que se aplicará el programa, ser mayor de edad y presentar la CURP e identificación oficial y que la vivienda no esté en zona de riesgo.

Además, Ruelas Echave comentó que este programa también beneficiará a las Mypimes, quienes podrán participar en proyectos de hasta 900 mil pesos para las cámaras de refrigeración y sistemas voltaicos.

“Participan proyectos de hasta 400 mil pesos para equipos de refrigeración menores y subestaciones eléctricas; deberá ser un solo proyecto por cada razón social, con al menos un año de operación la empresa y estar dados de alta ante Hacienda como persona moral, régimen de pequeños contribuyentes, persona física con actividad empresarial, entre otros”, destacó.

Proceso

El secretario de la Sedesu dijo que aún no cierran el padrón de las empresas de venta de equipos, por lo que invitó a los empresarios interesados en sumarse a este programa.

“Todavía no tenemos un número exacto de las empresas que participan, estamos sacando la lista, pero quiero decir que son muchas y estamos abiertos a que se sumen más”.

Por último, subrayó que los interesados en este subsidio pueden acercarse a la tienda departamental que elijan, en donde le informarán si son participantes de este programa.

“El interesado debe acudir a la tienda y ahí le van a decir qué hacer, ahí les llenarán un pequeño formato que con unas preguntas, presentan los requisitos y en unos días se les aprueba la compra”.