Agricultora exige pago de seguro por siniestro en maíz

Los Mochis, Sinaloa.- Por los daños ocasionados en el maíz por los remanentes de la tormenta Bud, Cruz Guadalupe Gámez Lugo, de Juan José Ríos, asegura que los rendimientos de su siembra no alcanzaron lo esperado y exige a la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur (AARFS) el pago del seguro por siniestro.

Dijo que el supervisor del organismo agrícola no participó en toda la trilla y no quiere reconocer los bajos rendimientos obtenidos; por lo tanto, no ha podido acceder al recurso del seguro agrícola y con lo obtenido no le alcanza para pagar el crédito en la Financiera Nacional.

El gerente del Fondo de Aseguramiento Agrícola de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur, Pablo Macías Dueñas, informó que durante el actual ciclo de primavera-verano este organismo protegió una superficie de mil 660 hectáreas, principalmente de maíz.

Señaló que como consecuencia de los fuertes vientos que se presentaron en la región a mediados del mes de junio, provocados por la cercanía de la depresión tropical Bud, que no afectó directamente la región, pero sí tuvo una influencia negativa en el valle, los productores interpusieron ante el organismo avisos de siniestro para cerca de mil hectáreas, a las cuales se ha venido dando un puntual seguimiento técnico que culminará en el momento de celebrar las cosechas.

Gran parte de los lotes de maíz sembrados durante el ciclo de primavera-verano se cayeron por los fuertes vientos que trajo la depresión tropical Bud. Foto: EL DEBATE

Precisó que por norma los productores que quedaron en esta condición están obligados a reportar ante el organismo el momento en que van a levantar estos predios, con la finalidad de que el supervisor técnico esté presente en el momento de la trilla con la finalidad de realizar una valoración final de las cosechas que se obtendrán y determinar si las producciones son suficientes para cubrir la suma asegurada o si se requerirá el pago de una indemnización.

Señaló que hasta el momento en todos los casos supervisados en cumplimiento de esta norma, los productores han obtenido la producción suficiente para recuperar la suma protegida y no han resultado en pagos de siniestros o indemnizaciones.

Más cultura del seguro

Con los problemas ocasionados por el cambio climático y lo imprevisible que hoy resulta la ocurrencia de los fenómenos meteorológicos, el seguro agrícola se ha convertido cada vez en un elemento insustituible para el productor agrícola, expresó Macías Dueñas.

El gerente del Fondo de Aseguramiento Agrícola de la AARFS dijo que la helada enfrentada en febrero del 2010, que provocó la pérdida de más de 600 mil hectáreas en el estado, de las cuales una gran parte carecía del aseguramiento agrícola, marcó un antes y un después en la cultura del aseguramiento agrícola porque a partir de esta fecha los productores valoraron la importancia de contar con el respaldo de un seguro que, en el momento de un siniestro provocado por elementos que no estén a su alcance, como un ciclón, una helada, un fuerte temporal o inundaciones, les permita cubrir las inversiones efectuadas en sus cultivos.

PARA ENTENDER...

Maíz acamado por tormenta Bud

Las principales actividades productivas en la región se vieron interrumpidas como consecuencia de las precipitaciones provocadas por la tormenta tropical Bud.

Francisco Javier Orduño Cota, gerente de la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Fuerte, señaló en su momento que el principal efecto inmediato provocado por las condiciones meteorológicas adversas fue la paralización total de las trillas que se realizaban en los cultivos del maíz del ciclo otoño invierno 2017-2018, así como maíz acamado por los fuertes vientos.