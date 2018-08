Ponen en duda los índices del semáforo delictivo

Los Mochis, Sinaloa.- La información que se canaliza a través del semáforo delictivo de Sinaloa son con base en datos y cifras halagadoras que no tienen nada que ver con la realidad que se vive en la entidad, declaró Martín López Félix.

El integrante de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México descalificó esta medición de los índices de seguridad que es alimentado por las estadísticas de la Fiscalía General de Justicia del Estado, el cual calificó como un fraude.

Lee también: Seis municipios del estado cumplen con transparencia

En ese sentido, indicó que las estadísticas que se publican en el Semáforo no deben tomarse en cuenta como un parámetro para medir la seguridad en el estado, pues en vez de dar certeza, confunden a la ciudadanía, pues no coinciden con los hechos que se registran a diario.

“Por ejemplo, cuando se registran casos de desapariciones forzosas no cuentan hasta que encuentran a la persona. Esto ha marcado un rumbo de las cifras. Es por ello que el Semáforo no debe ser tomado en cuenta, ya que solamente se publica lo que las autoridades quieren”, comentó

Lee también: Familias acuden a funeraria a tratar de reconocer osamentas

Asimismo dijo que se deben de eficientizar las investigaciones y hacer que la Fiscalía y la Vicefiscalía lleven a cabo trabajo de investigación real.

“En Sinaloa la investigación no existe, solamente abren carpetas de investigación para justificar su trabajo; es por ello que las víctimas no acuden a las dependencias para interponer una denuncia ya que las autoridades no cumplen con su trabajo.”

López Félix consideró que las dependencias no se coordinan para contar las cifras reales en el semáforo, lo que pone en evidencia que se trata de una medición fraudulenta.

“Una farsa que solamente pública estadísticas delictivas a modo para engañar a la ciudadanía de que los delitos están a la baja o que están controlados, cosa que no es cierto ya que los delitos de alto impacto van al alza: todos vemos que en las redes sociales y los medios de comunicación denuncian personas desaparecidas”.