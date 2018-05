Los Mochis, Sinaloa.- Mujer entregada, fuerte, valiente, amorosa y sensible, así es Trinidad Jiménez Puente, policía de profesión y madre de tres hijos a quienes considera su más grande amor.

Trini, como le dicen sus amigos y familiares, desde pequeña descubrió que su vocación era servir a los demás, pero hasta los 15 años tuvo el valor y el coraje para acercase a pedir informes a la corporación policiaca.

Por su corta edad y ante la negación de sus padres, le fue imposible unirse a las filas oficiales; sin embargo, esto no impidió que siguiera insistiendo por ser policía. Por eso al cumplir la mayoría de edad hizo el examen y lo aprobó.

Enseñanza de vida

Al tiempo llegó otra alegría a su vida: su hija a quien llamó Vanessa, hoy de 18 años de edad. “En el trabajo me hicieron el examen y ahí me dijeron que estaba embarazada; en ese momento se me vinieron muchas cosas: miedo, alegría. Y me dolió mucho cuando tenía que comenzar a trabajar, me dolía dejarla, fue la primera separación. Me dolió ir a trabajar y dejar a mi hija, aunque sabía que estaba bien”, indicó.

Orgullo

A los seis años llegó Solángel, que ya tiene 12 años, y Azucena, de 11 años de edad, quienes junto a su primera niña calificó como su motor y sus ganas de salir adelante, para hacer mejor su trabajo sin importar el riesgo que su profesión le conlleva.

Ahora, con su esposo, hijos, nieto y madre, Trini da gracias a la vida la oportunidad de ser feliz y hacer lo que más le gusta: ser policía.