"Es un orgullo ser madre y ser también policía"

Los Mochis, Sinaloa.- “Tenía un tío que era policía y cuando era chica y lo veía, decía, cuando sea grande yo también voy a ser policía, y aquí estoy con casi 19 años en la corporación”, dijo orgullosa Leonor López López.

Ella es originaria de la comunidad de El Guayabo, pero por su trabajo ha tenido que trabajar en diferentes bases. Actualmente está adscrita a la sindicatura de Higuera de Zaragoza, en donde, asegura, pone todo su empeño por dar lo mejor de sí, no sólo en beneficio de la ciudadanía o por satisfacción personal, pero, sobre todo, por lograr la admiración y el orgullo de quienes llama su razón de ser: sus dos hijos.

Aprendizaje

“No fue fácil iniciar como policía, no porque no estuviera convencida, siempre dije qué quería ser, pero por ser joven no me dejaban hasta que cumplí los 18 años, hice el examen y pasé, gracias a Dios mi mamá siempre me apoyó en mi decisión”, dice mientras su rostro poco a poco se ilumina al sentirse realizada profesionalmente.

Leonor trabaja en la base de Higuera de Zaragoza. Foto: EL DEBATE

Al tiempo de haber iniciado en la corporación policiaca supo que un ser vendría a cambiar su vida, a llenarla de alegría y fuerzas para seguir adelante: su hijo Ángel Usiel, quien hoy tiene 19 años de edad.

“Claro que no fue fácil porque yo tenía que salir a trabajar, pero la verdad es que cuando supe que estaba embarazada fue algo muy bonito, muy emocionada, y ni modo, creo que el tiempo va acomodando todo y gracias a Dios pues fue comprendiendo que yo tenía que trabajar”, relató Leo, como le llaman familiares y amigos.

Señaló que la decisión de ser policía no sólo implica un riesgo por la actividad misma, sino en los tiempos, esos tiempos que duelen en el alma, que tiene que sacrificar fechas importantes por estar en el servicio.

Pues pasan los días del niño, las Navidades, los cumpleaños y muchas veces no estamos con ellos, pero aún así uno trata de compensar el tiempo, de dar lo mejor de uno cuando está con la familia, dijo.

Felicidad

Dos años después de la llegada de Ángel, llegó a su vida Marlyn Krisbel, quien actualmente tiene 17 años de edad.

“Me siento muy orgullosa de mis hijos. Quiero que sepan que siempre los voy a apoyar, que estoy con ellos en las buenas y en las malas, y que es un orgullo para mí ser madre de ellos y ser policía. Me siento orgullosa de mis hijos y de mi trabajo”, expresó, mientras su cuerpo erguido hacía reverencia al sentimiento de felicidad que sentía al hablar de sus dos razones de vida.