"Sentencia a favor de la papa fue en defensa de la seguridad nacional"

Los Mochis, Sinaloa.- El titular del Juzgado Séptimo de Distrito del Poder Judicial de la Federación afirma que la sentencia emitida a favor de los paperos mexicanos que prohíbe terminantemente el ingreso de papa fresca procedente de los Estados Unidos fue en defensa estricta de la seguridad nacional porque se trata de un alimento básico para la alimentación de los mexicanos.

¿Qué factores fueron determinantes para dictar esta sentencia?

Hubo otros amparos anteriores al 545 que estamos resolviendo, los cuales causaron también sentencia en favor de los productores nacionales y se prohibió la importación de papa fresca a México procedente de EU.

Suspendimos las importaciones porque vimos que era algo muy serio que ingresaran papas de EU a México porque asomándonos al fondo del asunto pudimos apreciar que sí habría un profundo riesgo de dispersión de plagas cuarentenarias que no se tienen en México y que causarían un profundo daño.

¿Por qué es tan sonada la nueva resolución?

Por una razón muy sencilla: en las anteriores habíamos tocado por encima lo que es el derecho humano a la alimentación, y la dependencia alimentaria aún no se tocaba; existía en teoría pero no se había aterrizado en una sentencia; entonces en esta sentencia nosotros analizamos eso, analizamos lo que es poder, lo que es soberanía, lo que es dependencia alimentaria, lo que es seguridad nacional y cómo se entremezclan y entrelazan factores para que una nación poderosa domine a una que no lo es, a través del control y flujo de los alimentos de primera necesidad, como en este caso es la papa.

¿Por qué es importante proteger al sector agrícola primario, que en este caso son los paperos?

Porque generan un alimento que abastece plenamente al consumo nacional y si tú afectas a los paperos de tal manera dispersando plagas y controlando un mercado a través de una competencia desleal como la que implica una aplanadora y aparte traes plagas, comprometes la seguridad nacional, derivado de que la siembra de papa es el resultado de un proceso que no es de la noche a la mañana sino que tienen un proceso que por lo menos tarda dos años para que tengas semilla con la inocuidad y calidad necesaria, para que prepares tus campos, para que puedas sembrar, y si tu rompes ese círculo de trabajo no puedes decir hoy, suponiendo que las relaciones con los Estados Unidos estén correctas, que sean cordiales, pues no habría problema, pero mira cómo están y eso es lo que se toca en esta sentencia, donde señalo que es un sector estratégico que se debe defender no por cuestión de dinero, sino por cuestión de seguridad nacional.

Porque no se trata de quienes siembran berries, quienes siembran arándanos, ya que nosotros no nos alimentamos de arándanos pero de sí de papa, maíz, frijol, chile y tomate, que son de primera necesidad, y si tú comprometes a estos artículos porque afectes al sector primario, comprometes la seguridad nacional y eso es lo que se está cuidando.

¿Qué sigue en este caso?

La Suprema Corte de Justicia está analizando si atrae esos asuntos. El amparo concedido a los paperos es recurrible (Der. Dicho de un acto de la administración: Contra el cual cabe entablar recurso) y el gobierno mexicano y los importadores lo recurrieron. Originalmente por regla general se resuelve en Mazatlán en un Colegiado Administrativo, pero es tan importante el asunto que la Suprema Corte de Justicia de Nación está analizando si ejerce facultad de atracción y, en caso de ejercerla, va a ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que ejercerá esos recursos de revisión.

EL PERFIL

Nombre: José Francisco Pérez Mier.

Formación Académica: Lic. en Derecho.

Profesión: Titular del Juzgado Séptimo de Distrito del Poder Judicial de la Federación.

Lugar: Sede Los Mochis, Sinaloa.

PARA ENTENDER...

Defensa del sector papero viene desde el TLC

Desde antes de la firma del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, los productores de papa de México se inconformaron y se ampararon ante las autoridades federales por la seria amenaza que representaba el ingreso a México de las papas procedentes de los Estados Unidos, por la presencia de plagas cuarentenarias que existen en el vecino país del norte que no se tienen en México y cuyo arribo no solamente afectarían a este sector productivo, sino pondrían en riesgo a productores de hortalizas, berenjena, frijol y otros productos, pues se verían drásticamente afectados por las nuevas plagas que ingresarían con las papas frescas procedentes de la Unión Americana. La defensa legal emprendida por este sector ha generado hasta el momento buenos resultados.