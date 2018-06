"Todos los días rezo para que ya no haya cáncer"

Los Mochis, Sinaloa.- Talentoso, alegre y perseverante. Con una fuerza indescriptible, un luchador incansable y resistente, así es Sergio Efrén Covarrubias Valadez, quien a sus 23 años se enfrenta a una dura batalla, quizá la más fuerte que ha tocado a su puerta: el cáncer.

El joven, quien además tiene discapacidad visual de nacimiento, ahora le toca enfrentar la vida desde una trinchera distinta pero igual de dura: la de combatir ese mal que, afirma, sólo Dios tiene la respuesta del porqué, pero también el poder de sanar.

De frente a los retos

En un cuarto pequeño de paredes húmedas; entre bocinas e instrumentos musicales usados para dar alegría y esperanza, se encuentra Sergio.

Sentado al filo de su pequeña cama, toca bellas melodías en su teclado, instrumento que, dice, lo lleva a un sinnúmero de emociones que lo hacen sentir vivo, que lo hacen pensar que aunque sus ojos color miel no puedan ver la luz del día, su corazón toma más poder y le permite ver el tono de los corazones de las personas que lo rodean.

“Me gusta mucho la música, un tío me enseñó un poco, estuve un año en una escuela también, pero he aprendido más solo. Toco el teclado, la guitarra, el bajo, el acordeón y la batería”, dice mientras sus dedos se deslizan sobre las teclas creando magia.

Pero aunque la música le permite viajar a un mundo de sentimientos, él sabe que debe ser fuerte para enfrentar un difícil momento no sólo para él sino para su familia, que no lo han dejado solo.

“En febrero me salió una bolita en la pierna derecha. El doctor dijo que era un quiste, pero para mayo creció mucho y quisieron intervenirme pero no pudieron. Estuve internado en el IMSS dos semanas hasta que me pasaron a Obregón, donde me operaron y me dieron el diagnóstico de que era cáncer”, relató.

Esfuerzos. Médicos hacen todo por extirpar lo más posible del tumor, pero temen que aún haya restos de él. Foto: Jorge Cota/ EL DEBATE

Enfrentar el dolor

Desde ese momento comenzó la prueba, pues no sólo era el diagnóstico de esta riesgosa enfermedad, sino el enfrentarse al silencio de los médicos, quienes por ser invidente se negaban a darle información sobre lo que pasaba en su cuerpo.

Cuando te dicen que es canceroso el mundo se te viene encima, te preguntas por qué, pero también está en la actitud de uno, pero eso es un rato nada más, expresó.

Sergio, mientras descansa sus manos en su cama y respira tranquilamente, reconoce que el momento de la noticia fue duro; sin embargo, cuando llegó la calma sólo pensó en su familia, en su mamá Susana. “El doctor platicó con nosotros y me dijo todo lo que pasaba, me habló como última opción la amputación de la pierna, pero eso como última opción”.

Y es que los médicos retiraron parte de su pierna a fin de extirpar lo más que se pudiera del cáncer, pero aun así deben esperar a que la herida mejore un poco para realizar nuevos estudios que descarten que el mal sigue en el cuerpo de Sergio.

“El martes tengo una cita con el oncólogo para que evalúe el caso. Me quitaron parte del músculo y de tendones, dicen que en donde pudo haber quedado cáncer es en la parte de abajo, pero no pueden escarbar porque está el hueso y es lo que quieren evitar, y por eso yo todos los días rezo para que no pase nada y aquí andamos”.

Necesita de ayuda

Ahora, Sergio tiene una nueva opción, un médico especialista en el tema le da una esperanza de vida, pero necesita del apoyo de la sociedad, pues los estudios que requieren son costosos, además del traslado a la ciudad de Obregón, Sonora.

Él sólo cuenta con el apoyo de su mamá, quien aunque tiene permiso de su trabajo, teme que la despidan pues su hijo se quedaría sin seguridad social.

Quien desee ayudar puede hacerlo en la cuenta Santander 5579 1000 8091 1090, o puede comunicarse con Susana Covarrubias al 6681422385.

El próximo domingo se le hará shower médico en Hacienda de los Ávila, en bulevar Rosendo G. Castro número 3017, a las 15:00 horas. Habrá grupos musicales.