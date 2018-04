“Yo maté a la perra, pero fue en defensa propia”

Los Mochis, Sinaloa.- Luego de que se le acusara de ser quien mató a Shasta, una perra Bull Terrier de la colonia Tabachines 2, y de afirmar que esas acusaciones le transformaron su vida al ser señalado en todo momento tanto en la calle como en las redes sociales, Manuel de Jesús “N” reconoce que sí lo hizo, pero que fue en defensa propia.

Esto, explica en la redacción de EL DEBATE, sucedió después de que el animal se metió a su casa, agarró a uno de sus perros y lo zarandeó, así como ladrarle con fiereza a él mismo cuando trató de quitarle a su mascota.

Los hechos

De oficio albañil, Manuel de Jesús, un hombre de la tercera edad, manifiesta que desde el pasado domingo 25 de marzo la vida dio un giro total tanto para él como para su esposa, Elba Neyra, pues él en específico ha recibido amenazas hasta de muerte y que incluso ese mismo día en el que acabó con Shasta llegaron los dueños de ésta y uno de ellos le dio un fuerte golpe en el ojo que lo dejó con un hematoma que le duró varios días, además de decirle: “te va a ir muy mal. Me amagaron, me dijeron maldito. No se vale lo que están haciendo con nosotros porque todos conocen la versión de los dueños de la perra, pero yo estuve a punto de que se me fuera encima y estaba lastimando a mi perro, qué hacía”, indica Manuel de Jesús.

En ese momento, lo único que pensó fue en defender su hogar, a sus mascotas, a él mismo y a su esposa, por lo que agrega que lo más que atinó a hacer fue tomar un barrote y pegarle a la perra ahí, dentro de su vivienda, hasta que vio que estaba muerta y por consejo de un vecino la sacó de su casa con un mecate amarrado porque no la podía, pero aclara que él jamás la colgó, como se ha asegurado.

Yo no la colgué, sí la maté pero la dejé en la banqueta para que la recogieran sus dueños.

Asegura que una parte de los vecinos lo apoyan, pero otros lo juzgan, lo critican, aun cuando habían visto todo.

A ellos les pregunto por qué no me ayudaron cuando vieron que la perra nos estaba atacando, y no es cierto que era tranquila como dicen, ya tenía antecedentes de haber hecho cosas en otras casas.

El matrimonio se presentó con una sobrina política, Sofía, quien comenta que su familiar es una persona tranquila que no se mete con nadie. “Son de muy bajos recursos, no tienen dinero para atender a su mascota que está muy lastimada y peor fuera la situación si ellos hubieran sido los afectados, los mordidos. Entonces sí, ¿quién los iba a ayudar si no tienen a nadie, si viven del diario?”

Manifestación

Animalistas exigen justicia en Barandilla

Consternados por la forma en la que murió Shasta el pasado 25 de marzo y que ayer estaban citados tanto la dueña de la mascota, Martina López Osuna, como quien acabó con su vida, Manuel de Jesús “N”, en Barandilla de Seguridad Pública Municipal, defensores de animales se presentaron en el recinto de seguridad para respaldar a Martina López, ya que consideran que la manera como fue asesinada Shasta fue muy cruel.

Nadie merece morir así, explicaron, y esto debe sentar un precedente para que nadie maltrate a los animales de una manera tan salvaje.