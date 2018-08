Víctor García necesita operación de columna

Los Mochis, Sinaloa.- Originario del ejido Goros número Dos, don Víctor García Castillo recuerda y comparte más de 60 años destinados al rey de los deportes. Ser beisbolista es su pasión, y el mayor soporte siempre ha sido su familia.

Conoció a más de 30 generaciones de niños que interesados en el beisbol se dirigieron a él para pedirle que fuera su entrenador, todos ellos de entre 5 y 16 años de edad: algunos tomaron el deporte como el mejor ajuste disciplinario, otros lo convirtieron en parte de su vida y, como don Víctor, lo siguen practicando.

Don Víctor y su esposa, Dominga López Ibarra. Foto: EL DEBATE

Portó con orgullo la camiseta de los Cañeros de Los Mochis y la de los Venados de Mazatlán para la Liga Mexicana del Pacífico. También la de los Diablos Rojos de México y diversos colores en la Clemente Grijalva. Actualmente juega como veterano.

Invitación

Hoy sábado 18 de agosto, su familia organiza un shower médico en el sitio conocido como “La Antena”, ubicado en la carretera Los Mochis-Ahome, entronque con carretera al ejido Felipe Ángeles, en punto de las 17:00 horas. Con lo recabado en este evento, don Víctor podrá acceder a una operación de la columna y ver la posibilidad de tratar también 4 hernias en las cervicales que le producen un gran dolor y que por el momento lo tienen apartado de su pasión: el beisbol, todo esto, dice, a causa de un desgaste en la columna.

“Esto que me está pasando tenía que llegar, tenía que llegar el día, la edad y lo gastado del cuerpo. No había quién me parara en el beisbol en aquellos tiempos y lo poco o mucho que tengo es bien ganado. Soy feliz con mi familia, con lo que hice y lo que tengo que hacer todavía, me falta jugar todavía. Quiero jugar con los viejitos, seguir jugando con los veteranos. Quiero recuperarme para seguir jugando”, comparte.

Recuerdos

A la edad de 13 años, por allá en 1958, García Castillo soñaba despierto mientras ayudaba a su padre, don Jesús García, en el trabajo diario de una parcela agrícola. Su inspiración: las “careadas” en los llanos y calles de su pueblo natal, donde el juego se convertía en la más grande ilusión que en un abrir y cerrar de ojos lo llevaría a jugar a la pelota con los grandes.

“Soñando despierto como lo hacemos todos, un día vienen por mí y me invitan a la Ciudad de México. Voy a jugar amateur cuando apenas tenía 16 años y al mes ya estaba seleccionado para ir a un mundial. No conocía Los Mochis y me llevan a la CDMX para un mundial, nunca me había subido a un avión y ya estaba volando. Me entrevistó en ese tiempo Jacobo Zabludovsky. Estar entre los grandes a ratos hace perder el piso. Fue una gran satisfacción pero es difícil también porque hay que enfrentar eso y mantener los pies en la tierra. Jugué 23 años en profesional. Mi familia jugó un papel muy importante, mi esposa siempre me comprendió y me apoyó, y aparte aguantarme, porque a veces sí nos alocamos; ella logró mantenerme humilde y con la familia.”

Foto: EL DEBATE

Sentado en una silla de ruedas en la sala de su casa, mientras mira un juego de beisbol de ligas pequeñas en la televisión, don Víctor mueve un poco las piernas y siente el inmenso dolor de su columna. Con tristeza comparte que su cuerpo está cobrando factura a los más de 60 años activo.

Salón de la fama

Durante la entrevista, don Víctor decide mostrar su trayectoria en fotos, trofeos, reconocimientos y uniformes guardados como un gran tesoro. Y no es para menos, en junio del 2002, pueblo y gobierno de Nuevo Laredo, Tamaulipas, le otorgaron un reconocimiento por su brillante trayectoria en el beisbol profesional con 21 temporadas, en las que logró 163 triunfos en el verano y 58 en invierno, que le dan el mérito para estar nominado a ingresar al Salón de la Fama, mientras él tiene su propio salón de la fama en casa, el cual llama “el cuarto de los recuerdos”.

Amplia trayectoria contada en cuadros y recuerdos. Foto: EL DEBATE

El observar los cuadros, recortes de periódicos, fotografías y gorras de beisbol, don Víctor toma fuerza y se levanta de la silla de ruedas para mostrar de cerca cada acontecimiento plasmado en esas imágenes. Asimismo, presume uno de los cuadros más importantes, ese donde aparece con su hijo Víctor y un nieto en lo que llamó el juego de generaciones, pues en la temporada 2016 le tocó jugar en el mismo equipo a las tres generaciones de su familia.

Desde su propio salón de la fama, en su actual domicilio en Los Mochis, menciona con orgullo a sus hijos: María Esthela, Lupita, Adriana y Víctor, y agradece con un brillo especial en sus ojos a su esposa, Dominga López Ibarra: “ella que me levanta todos los días porque mi desgastado cuerpo ya no me permite hacerlo por mí mismo. Pero tengo muchos amigos y sé que me van a apoyar para hacerme esta operación y poder volver a jugar beisbol”.