“Él ya estaba dado, pero lo saqué del fango; no fue fácil”

Los Mochis, Sinaloa.- El comisario de Juan José Ríos, Simón Leyva González, fue quien rescató a una persona de perder la vida ahogada y es que prácticamente estaba atorada en el fango en el estero en Juan José Ríos, el pasado viernes. La tarea no fue fácil, incluso había riesgo de que él también se hundiera en pleno intento de ayuda.

Simón Leyva habló con El DEBATE en el momento en que estaba preparando su caballo para participar en una cabalgata ayer en la tarde.

Al cuestionarle de cómo se enteró de la situación de riesgo en que estaba Antonio N, también conocido como “El Papas”, añade que fueron los propios vecinos quienes se comunicaron con él y le dijeron que durante la madrugada del viernes 4 de mayo escucharon gritos y debido a la oscuridad no miraron nada. Los gritos se escuchaban cada vez menos.

Simón Leyva recalcó que como a las 06:30 horas se dirigió al estero y fue cuando los habitantes lo pusieron al tanto.

A simple vista no se miraba nada, solo una pequeña bolita y les dije ahí está la persona que está gritando.

Foto: EL DEBATE

Y es que solamente Antonio N lograba sacar la cabeza. Además, el cansancio ya casi lo había vencido y apenas sacaba fuerzas de flaqueza. Simón Leyva se retiró y fue a conseguir unas jabas de plástico, madera y una cuerda que utiliza en su caballo.

No había tiempo que perder, las amarró y las colocó entre el fango. Poco a poco empezó a caminar a cerca de 100 metros. “Tuve que irme lento para no hundirme. Además, le dejé dicho a la gente que si me hundía, que no se metiera nadie y es que quería evitar otro percance más. Yo me las iba a ingeniar para salir bien de esa situación y que le hablaran a los cuerpos de rescate. Él ya estaba dado, muy cansado”.

Lento pero seguro

Al estar frente a “El Papas”, el comisario le amarró los brazos y lo jaló poco a poco. Con mucho cuidado lo llevó a la orilla del estero. La familia del joven le agradeció lo que hizo y también una familia de Guasave que fue a Juan José Ríos a conocerlo personalmente por su noble labor.

Comisario Simón Leyva González. Foto: EL DEBATE

Solidario

El comisario Simón Leyva González dijo que hay que ayudar a las personas que estén en problemas similares, y a cualquiera le pudo pasar lo que a Antonio, pero todo salió bien. Foto: EL DEBATE