“Aquí vivo con esos perros, esta es mi casa”

Los Mochis, Sinaloa.- Sentada en el exterior de donde se supone fue su casa, con escasos harapos cubriéndole su cuerpo y con una mirada fija hacia el horizonte, así se encuentra Marianela Pérez Ávila, una mujer de aproximadamente 60 años que vive y se lleva en las calles de la colonia 72.

Marianela, mejor conocida como Nela, padece de sus facultades mentales y su mamá la cuidaba todos los días, pero al fallecer Nela se quedó sola y, según relatan los vecinos, deambula por las calles de la colonia 72 debido a que presuntamente su hermana rentó la casa en donde vivía Marianela y ya no pudo vivir ahí.

Riesgo. La vida de Nela está en riesgo, pues tiene que luchar contra las complicaciones de la calle y personas alcoholizadas. Foto: Libertad Montoya/ EL DEBATE

Historia

“Tiene un poco menos del mes que duerme afuera de su casa porque la hermana cercó y les rentó a unos señores. Ahora ella duerme afuera, en un cartón. Ahora le dieron una casa de campaña en donde pueda protegerse de la lluvia, pero es muy feo como vive ella”, señaló Rita, vecina de la colonia 72.

Los vecinos señalan que Nela no es agresiva y que puede entablar una conversación adecuadamente; sin embargo, después ella pierde un poco la razón y deambula por el medio de las calles, por lo que temen que Nela sufra un accidente.

“Ella dormía tirada en la banqueta, junto a los perros que tiene ahí, a diario el peligro la acecha; su vivir cotidiano es salir al centro, a los tianguis, ella vive así de esa manera, pero nadie viene a visitarla ni a darle de comer, vive como un indigente. Al parecer el terreno en el que ella está es de ella, pero su hermana rentó la casa a unos señores”, señaló Enrique, otro vecino.

El conflicto personal que vive Marianela Pérez Ávila no la ha dejado continuar, pues no se deja apoyar por las demás personas.

Ayuda. Los vecinos solicitan la ayuda de las autoridades, pues temen que le pase algo. Se lleva en la misma esquinita. Foto: Libertad Montoya/ EL DEBATE

Al momento de que este medio de comunicación intentó entrevistarla, ella se negó y mencionó que estaba muy bien, que ya había comido, bañado y que estaba esperando que amaneciera mejor para irse a trabajar; sin embargo, la realidad era que estaba sucia, sentada en la banqueta junto a unos perros y comiendo unos burritos que estaban en el suelo que un vecino supuestamente le había dado.

“Yo estoy bien, estoy en mi casa, ahorita me levantaré y me iré a trabajar. No, no ocupo ayuda, estoy bien. ¿No me miras como estoy?, aquí vivo (señalando la casa de campaña) junto a esos perros, esta es mi casa”, señaló bruscamente Nela Pérez.

Buscan ayuda

Vecinos y personas que pasan por el sector señalan que Marianela Pérez Ávila necesita ayuda de la sociedad, del Ayuntamiento y del DIF, ya que es un ser humano que merece la ayuda y no vivir en esas condiciones.

“Merece que el DIF o el gobierno la ayude. Tememos que un camión la atropelle o le pase algo estando en la calle. Está cerca de hombres. Tenemos miedo de que le hagan daño, ella está enferma, pero puede hablar, no es agresiva”, señaló Enrique.

Para localizar a Marianela Pérez Ávila y brindarle ayuda, se puede encontrar desde la madrugada y hasta las 9 o 10 de la mañana o en la tarde a las 20 horas, aproximadamente, en la calle Sonora, entre Marina Nacional y Ejército Nacional, en la colonia 72 de la ciudad de Los Mochis.