Sin registro de candidatos a la alcaldía y diputación

Los Mochis, Sinaloa.- Aun día de haber iniciado el periodo para el registro de los candidatos a las alcaldías y diputaciones por mayoría, no se oficializó ninguno.

José Encarnación Torres Camacho, presidente del Consejo Municipal de Ahome, informó que durante estas primeras 24 horas ninguno de los aspirantes a la presidencia municipal había concretado una fecha para su registro.

Plazos

Recordó que a partir del 27 de marzo al 5 de abril se estarán registrando tanto los candidatos por los partidos políticos como el aspirante por la vía independiente, así como en un momento dado hacer la sustitución libre de candidatos.

José Torres, presidente del Consejo Municipal. Foto: EL DEBATE

“De momento no hay nadie, de hecho yo les he pedido a los representantes que están acreditados ante el consejo del día y la hora en que traerán a registrar a los aspirantes a candidatos, porque hay recordar que mientras no se registren no pueden llamarse candidatos, y hasta el momento no se ha registrado nadie y tampoco han pedi

do fecha”, precisó.

Asimismo, indicó que a pesar de que este periodo de registro se atraviesa en los días de asueto por Semana Santa, eso no influye, pues el Consejo tendrá guardia para hacer el trámite correspondiente por si algún aspirante desea registrarse en estos días.

“La actividad es permanente, habrá guardias en horario normal de oficina para atender cualquier posibilidad de registro de candidatos, igual los partidos, tienen nuestra información para poder comunicarse con nosotros, pero la oficina siempre estará disponible, sin importar si son días santos”, precisó.

Aspirantes

Cabe mencionar que hasta el momento se habla del registro de Álvaro Ruelas Echave por la alianza PRI- Partido Verde y Nueva Alianza, y Miguel Ángel Camacho Sánchez, por el Partido Acción Nacional, PRD, Movimiento Ciudadano y PAS, y César Iván Zacarías, por la vía independiente.