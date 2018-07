Sin solución el conflicto indígena del 5 de Mayo

Los Mochis, Sinaloa.- El conflicto indígena del 5 de Mayo en el que Juan Antonio Ruiz y Rosario Valenzuela pelean el cargo de gobernador tradicional indígena se complica cada vez más.

Ayer, después de una larga reunión que sostuvo el Consejo de Ancianos de esta comunidad, en el Consejo Supremo de Cobanaros ubicado en Los Mochis, no llegaron a ningún acuerdo, aun estando presente Raúl Carrillo, secretario de Desarrollo Social en Sinaloa.

Lee tambien: Resurgió el conflicto en el ejido 5 de Mayo

“No llegaron a ningún acuerdo. No hubo arreglo. No hay gobernador en el 5 de Mayo. No sé si le vayamos a dar un documento firmado al estado para que intervenga”, expuso Reynalda Leyva Urías, coordinadora de gobernadores tradicionales indígenas del municipio de Ahome.

Dijo que tendrá que enviar un documento al Gobierno del Estado en el que expondrá que no puede resolver el problema, para que este tome cartas en el asunto.

lee también: Enfrentamiento entre indígenas impide censo

“Para que ellos puedan tomar una decisión, yo tendría que darles un documento firmado donde yo declaro que no puedo resolver ese problema; por lo tanto, le pido al Gobierno del Estado que tome cartas en el asunto y que yo me deslindo de toda responsabilidad de lo que pudiera suceder entre los mismos habitantes (del 5 de Mayo) de que se puedan agredir unos con otros”, dijo.

Simpatizantes. Afuera del Consejo Supremo de Cobanaros había gente que apoyaba a Juan Antonio Ruiz y a Rosario Valenzuela. Foto: EL DEBATE

Agregó no quiso intervenir en la reunión porque el caso fue abordado por Derechos Humanos, un notario público y funcionarios del Gobierno del Estado.

“Yo me deslindé totalmente este día de todo lo que se dijera ahí, porque estaba el Consejo de Ancianos, que era el que podía deliberar algo”.

Finalmente, dijo que no llegaron a ningún acuerdo porque Rosario Valenzuela declaró a seis integrantes del Consejo de Ancianos, cuando el número no corresponde, y en el caso de Juan Antonio Ruiz, eran cuatro o cinco integrantes, y al hacerse por votación la deliberación, el gane lo tenía Rosario Valenzuela, pero se le echó encima el pueblo que acompañaba a Juan Antonio Ruiz, y se anuló el proceso, ya que amenazaban con tomar la carretera. Por tanto, el proceso de resolución no tuvo ningún avance.

Consejo. La reunión se llevó a cabo entre el Consejo de Ancianos, quienes deliberarían el nombre del ganador. Foto: EL DEBATE

División

Reynalda Leyva Urías le firmó el acta de validación como gobernador tradicional indígena a Juan Antonio Ruiz, y Librado Bacasegua Elenes, presidente del Consejo Estatal de Gobernadores Tradi-cionales en Sinaloa, le firmó a Rosario Valen-zuela, por lo que se anularon las dos actas.

El 1 de agosto por la mañana se llevará a cabo otra reunión en el Consejo Supremo de Cobanaros para continuar con el proceso de negociaciones entre ambas partes.