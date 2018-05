Se cumplen tres años de la desaparición de 11 pescadores

“Las autoridades prácticamente nos abandonaron en la búsqueda, pero todo lo dejamos en las manos de Dios, Él nunca nos desamparará”. Quien así se expresa es Felipe Berrelleza Acosta, comisario municipal del poblado El Mezquite Caído, familiar de varios de los 11 pescadores de ese asentamiento y Las Colmenas, que desaparecieron misteriosamente el 3 de mayo de 2015 cuando se dirigían a laborar en campos agrícolas ubicados en Sonora.

La última vez que los familiares de los pescadores tuvieron comunicación con ellos fue por medio de un mensaje de texto en el que les informaban que se encontraban en Guaymas, Sonora.

Después de ese mensaje ya no supieron de ellos.

Es como si se los hubiera tragado la tierra, pero algún día tendremos razón de su paradero

Él, al igual que otros familiares de los pescadores, confían en que estén con vida y algún día regresen a Choix.

Salieron al mediodía

Los pescadores choicenses salieron del poblado El Mezquite Caído el 3 de mayo de 2015 para dirigirse en una camioneta al estado de Sonora, donde pretendían laborar en la plantación de uva.

La mayoría de los jóvenes que desaparecieron de manera repentina y misteriosa eran padres de familia que dejaron esposa e hijos que no los han vuelto a ver.

Su objetivo era buscar el sustento para sus hogares ya que la pesca no había sido buena y carecían de lo indispensable. Lamentablemente ya no se supo de ellos, y sus familiares aseguran que las autoridades no han mostrado interés para buscarlos.

‘Al gobierno parece que no le interesa buscarlos y pues nosotros nos encomendamos a Dios, no perdemos la fe’, comenta el comisario de El Mezquite Caído.

Sin rastro de los pescadores

Los jóvenes choicenses que desaparecieron en el trayecto a los viñedos sonorenses son Arturo Medina Berrelleza, de 21 años de edad, quien conducía la camioneta en la que viajaban; Jesús Gastélum Contreras, de 35 años; Jesús Izaguirre Valenzuela, de 26; Miguel Omar Berrelleza Izaguirre, de 25 años; Jesús Hernán Antelo Rivas, de 36; Gabriel Alonso Berrelleza Rábago, de 38; Santiago Berrelleza Izaguirre, de 25; Luis Enrique Rosas Berrelleza, de 22; Édgar Adrián Rosas Berrelleza, de 20; Abel Antonio, de 19, y José Everardo López Lastras, de 15 años de edad.

El 15 de enero del presente año fueron localizados en un paraje ubicado en el Cañón de Nacapule, en Nuevo Guaymas, restos humanos que se llegó a pensar que pudieran ser de los pescadores choicenses, lo cual fue descartado en días posteriores.

El paradero de ellos sigue siendo un misterio para sus familiares y las autoridades.

EL DATO

ESPERANZA

Los familiares de los jóvenes desaparecidos fueron varias veces al estado de Sonora, pero hasta el momento no se sabe nada sobre el paradero, menos de la camioneta en que iban.