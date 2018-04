Taxistas, en contra de que den concesiones a choferes

Los Mochis, Sinaloa.- Por considerar que no tienen ningún derecho, los integrantes del Sindicato de Taxistas Fidel Velázquez se pronunciaron en contra del plantón que mantienen cerca de 40 choferes a las afueras de las oficinas de Vialidad y Transporte.

Edgardo Rubio Cervantes, secretario general del sindicato antes mencionado, explicó que quienes buscan una concesión “a la fuerza” no tienen derecho alguno pues cuando se dio la fusión del transporte urbano ellos dejaron de cumplir con sus obligaciones.

Petición. El grupo de poco más de 40 choferes dicen que se mantendrán en plantón hasta que les resuelvan a favor. Foto: EL DEBATE

No darán concesiones

En ese sentido, desconoció que los manifestantes, quienes piden una concesión de taxis para trabajar, pertenezcan a alguna organización y que en todo lugar debería ser la Alianza del Transporte Urbano y Suburbano de Los Mochis, y no ellos.

“Ellos (los manifestantes) trabajaron. Se les dijo que si seguían trabajando con nosotros se les iba a respetar la antigüedad, pero se fueron a la fusión y perdieron los derechos. Los estatutos dicen que con un año que dejes de trabajar quedas depurado del sindicato”.

En ese sentido, reiteró que bajo ninguna circunstancia se les permitirá que a los manifestantes se les entregue alguna concesión porque existen personas con más derecho y más antigüedad que quienes ahora reclaman a través de un plantón.

Defensa. Manifestantes aseguran que a ellos les pertenece una concesión porque trabajaron mucho tiempo en el transporte. Foto: EL DEBATE

Postura

“Hay mucha gente que merece por escalafón, atrás de nosotros vienen 500 choferes más que han trabajado por más de 10 años y no puede ser posible que estas personas que tienen tantos años que no trabajan, quieran beneficiarse”, precisó.

Aclaró que el irse fue decisión de quienes ahora buscan de cualquier forma ser beneficiado con una concesión. “Nosotros no estamos de acuerdo que vengan personas que dicen que tienen muchos años trabajando cuando sabemos que no es así, pidiendo una concesión, cuando hay gente que realmente la merece. Nosotros no vamos a permitir que les den una concesión, en todo caso se les dará a quienes sí tienen el derecho”.

Por su parte, Carlos Galaviz García, secretario de Actos y Acuerdos del sindicato, señaló que se sienten aludidos de que este grupo de choferes exijan algo que por ley perdieron. “Hay personas que tienen más derecho y nosotros no podemos permitir que se beneficien solo porque hacen presión”.

Por último, enfatizó en que a dicha manifestación se han acercado personas que tenían todavía mucho más tiempo fuera de la actividad del transporte, es decir, desde antes de la fusión ya se habían ido.

Refutan. Taxistas del Sindicato Fidel Velázquez advierten que no permitirán que se les entreguen concesiones a choferes. Foto: EL DEBATE

Por segundo día choferes mantienen plantón

Ante la nula respuesta de las autoridades estatales, un grupo cercano a las 40 personas mantienen un plantón a las afueras de las oficinas de Vialidad y Transporte por segundo día consecutivo.

Carlos Germán Enríquez, vocero del movimiento, dijo que podría ser el próximo viernes cuando autoridades del estado vengan a platicar el tema.

Aquí estamos en espera de que nos resuelvan, vamos a ver qué pasa. Lo que queremos es que nos dejen trabajar y nos den concesiones.

Cabe recordar que estos choferes piden al estado se les entreguen concesiones para trabajar en taxis, alegando que se les dejó fuera después de la fusión del transporte.

Para entender...

Choferes del transporte público piden concesiones de taxis

Desde hace algunos meses, un grupo de poco más de 40 choferes del transporte urbano exigen a las autoridades estatales que se les entreguen concesiones de taxis para trabajar con el argumento que tienen derecho por la antigüedad. Cabe mencionar que este grupo ha realizado marchas y mantiene un plantón en Vialidad y Transporte, y aseguran que no les quieren beneficiar por intereses propios.