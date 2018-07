Taxistas evitan de noche el sitio Pasadena, sector Las Canteras

Los Mochis, Sinaloa.- Los taxistas evitan a toda costa permanecer de noche el sitio de la calle Pasadena en el sector de Las Canteras.

“Es una situación muy difícil, los taxistas están preocupados y mientras no se agarre a las personas que cometieron estos delitos no van a estar tranquilos porque hay inseguridad. Para Las Canteras, de noche, lo único es que entran y salen los carros, la mayoría no quieren hacer sitio ahí adentro, porque es un lugar muy al fondo”, expuso Luis Horacio Mancillas.

El secretario general de la Unión de Trabajadores del Volante del Norte de Sinaloa mencionó: “Tenemos puntos alrededor que en cuatro o cinco minutos llegan. Los taxistas no hacen estancia ahí porque hay momentos en que se queda muy solo. La recomendación es no quedarse ahí, pero sí se da el servicio”.