Taxistas demandan seguridad ante el temor de más ataques

Los Mochis, Sinaloa.- Tras los asesinatos de dos taxistas ocurridos recientemente en el fraccionamiento Las Canteras, trabajadores del volante temen más ataques violentos, por lo que exigen a las autoridades que realicen más operativos de vigilancia no sólo en ese asentamiento sino en otros sectores, y que además se detenga al o los presuntos homicidas.

Los taxistas se sienten indefensos porque no ven que las autoridades realicen operativos de vigilancia en horas de la madrugada, que es cuando sufren asaltos y hasta agresiones físicas.

“La verdad tenemos miedo de sufrir un ataque como el de los compañeros que fueron asesinados en Las Canteras; vemos operativos de vigilancia, incluso de la Policía Militar, pero después de la medianoche es raro que miremos una patrulla”, comentó el delegado del sitio Obregón, Miguel Ángel Valdez.

Al referirse al móvil en los dos asesinatos de taxistas, Miguel Ángel manifestó que tanto él como sus compañeros descartan que sea el robo por la saña con que fueron perpetrados.

“Tenemos duda en que los homicidios se esclarezcan y se detenga a los responsables porque ha habido crímenes de comandantes y exjefes policiacos y todos permanecen impunes, qué podremos esperar nosotros”.

Miguel Ángel Valdez dijo que de un mes a la fecha las agresiones a los taxistas repuntaron en el sector Las Canteras, por lo que consideró necesario más presencia policiaca, y que se retomen la revisiones que realizaban los agentes preventivos a los vehículos de alquiler y a los pasajeros.

Desolada lucía ayer la calle Huinolo, en el fraccionamiento Las Canteras, donde fue asesinado recientemente el taxista José Antonio B. Foto: EL DEBATE

Sectores conflictivos

Carlos N., chofer de un taxi ejecutivo, precisó que los asentamientos donde se presentan con más frecuencia los asaltos a taxistas son Virreyes, Ferrusquilla, Siglo 21, 28 de Junio, Las Cerezas y, últimamente, Las Canteras.

En algunos casos los asaltantes privan de la libertad al taxista y lo dejan abandonado en un lugar solitario.

Inseguros

Al ser abordados por reporteros de EL DEBATE, vecinos del fraccionamiento Las Canteras revelaron que en ese asentamiento y otros fraccionamientos cercanos hay mucha inseguridad.

“Seguido se cometen robos, hay mucha drogadicción en las calles y no vemos patrullas por acá. Ahora que se cometieron esos dos asesinatos han estado viniendo patrullas, pero en unos días más seguramente ya no los veremos”, manifestó Laura N. Karla Patricia N., quien tiene su domicilio en Las Canteras, comentó que es muy común que en ese y otros fraccionamientos del sector se cometan robos en domicilios que se encuentran solos, principalmente de cableado, y hasta ventanas y puertas.

“También hay gente que se viene a invadir casas y que con sólo ver su aspecto físico te dan miedo. La autoridad también tiene que hacer algo al respecto, siempre están pidiendo a la ciudadanía que denuncie si ve algo sospechoso, pero no pueden estar sentados esperando cómodamente a que la gente les hable, ellos también deben ponerse las pilas y actuar; creo que ya es hora”, acotó Karla Patricia.

HOMICIDIOS

Rediseñarán estrategias de seguridad en Ahome

Con la finalidad de dar mayor tranquilidad a los taxistas, el Ayuntamiento, a través de Dirección de Seguridad Pública, reforzará los operativos policiacos en las colonias y comunidades detectadas como las de más alto riesgo.

Juan Garibaldi, secretario de la comuna, indicó que entre los puntos considerados como riesgosos se encuentra Las Canteras. En ese sentido, dijo que ya se tuvo contacto con el director de Seguridad, Carlos Acuña, y con el dirigente de la Unión de Trabajadores del Volante, Horacio Mancillas Mendoza, para revisar la problemática y trabajar en conjunto.

“Debemos de estar organizados en cuanto a los trabajos que se van a realizar. Conocer las rutas, las colonias en donde ha habido mayor problemas. Muchas de las acciones delictivas no son denunciadas, y si no nos los platican en corto, no tenemos esas estadísticas y esas incidencias”, precisó.

Incluso se tocó la posibilidad de crear un chat donde la Unión del Volante tenga contacto directo con los jefes de cuadrante.

“El acuerdo es estar en comunicación permanente con el capitán Acuña y con su servidor, inclusive abrir un chat para que los jefes de los sectores estén en constante contacto con los mismos taxistas, en especial los que trabajan de noche y de madrugada”.

En Ahome hay 150 elementos federales que colaboran con el resguardo del municipio, pero aún faltan.