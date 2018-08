Basura, principal factor de inundaciones, advierte PC

Los Mochis, Sinaloa.- La basura que se acumula en distintas partes de la ciudad es el primer factor para ocasionar inundaciones, señaló el coordinador de Protección Civil en Ahome, Sergio Liera Gil.

“Las personas tiran desde sus vehículos pañales, colillas de cigarro, botellas y bolsas de plástico, así como mucha basura más, y lo primero que dicen es que el gobierno tiene la obligación de recoger la basura, pero también el conductor tiene la obligación de tener una bolsa para la basura en su vehículo y tirarla en el bote de basura más cercano”, señaló Liera Gil

Basura e inundaciones

De igual forma, el coordinador de Protección Civil exhortó a la ciudadanía a poner un granito de arena para apoyar a las autoridades y no tirar la basura en los bulevares para impedir mayores inundaciones, pues siempre que llueve la corriente arrastra toneladas de basura que tapan los drenajes y esto impide que el agua fluya.

“La gente debe tomar conciencia de no tirar basura en las calles; esto no es sólo en el municipio ni en el estado, sino en todo el país; no tienen la cultura de tirar la basura en su lugar, sino que la tiran en las calles”, señaló.

Durante las últimas lluvias se recolectó más de 1 tonelada de basura, principalmente en áreas de alcantarillas y bocas de tormenta, lo que comprueba que este es el principal factor de inundaciones en la ciudad. Foto: EL DEBATE

Tiempo

De igual forma, Sergio Liera Gil mencionó que para este miércoles se esperan lluvias intensas de hasta 50 milímetros de lluvia, por lo que recomendó a la ciudadanía a tomar precauciones y así evitar daños en sus vehículos por inundaciones o encharcamientos.

“Las aguas buscan las partes bajas y estas están es la Magisterial, principalmente, y es donde estamos realizando operativos y prendiendo los cárcamos para evitar inundaciones; en cada lluvia el agua arrastra toneladas de basura”, agregó.