"Agradezco a Trump porque nos puso a trabajar en equipo"

Los Mochis, Sinaloa.- “Lo único que le puedo agradecer al presidente Donald Trump es que nos puso a trabajar al gobierno y a la iniciativa privada en equipo. Eso es lo único que le reconozco a favor de nuestro país. Y lo hizo bien porque hemos trabajado con muy buen equipo”, expuso Bosco de la Vega Valladolid.

El presidente del Consejo Nacional Agropecuario ofreció una conferencia en Expoceres, titulada “Retos y oportunidades del sector agroalimentario ante la renegociación del TLCAN”, donde destacó que todos los empresarios están trabajando a favor del Tratado de Libre Comercio defendiendo los intereses del país.

“El CNA está defendiendo los intereses de nuestro sector agroalimentario. Hay 30 mesas de negociación, tenemos seis cerradas y hay otras siete por cerrar. Entonces ahí son trece mesas, estaríamos al 43 por ciento de avance del TLCAN”, dijo.

Plan B

Ante una posible ruptura del tratado, comentó que hay un Plan B, el cual consiste en diversificar las exportaciones a otros mercados.

Asimismo, agregó que si fracasa el TLCAN, lo que entraría en rigor serían las reglas de la Organización Mundial del Comercio, y pensar en fortalecer la producción doméstica para sustituir importaciones en el tema de alimentos.

“Si no se da el NAFTA trabajaríamos con los aranceles de la OMC, donde lo que exportaríamos de alimentos a Estados Unidos tendrá un arancel del 4.5 por ciento promedio, y lo que mandarían ellos a nosotros tendría un arancel del 12 por ciento. Ellos salen más perjudicados que nosotros”, sostuvo.

Agregó que están trabajando con mercados potenciales como Japón, China, India, Centro y Sudamérica y Corea del Sur. “Estamos trabajando con ellos. La idea es sustituir las importaciones de Estados Unidos”.

Octava ronda

En la octava ronda de la renegociaciones del tratado, que se efectuará el mes de abril en Washington, manifestó que vienen presiones muy fuertes en el tema automotriz, agrícola y otras disciplinas. Aunque mencionó que será la más productiva de todas.

Será la más productiva porque ahora sí veo una voluntad muy fuerte de los Estados Unidos de sacar adelante este tema. Sabe Estados Unidos y Canadá que somos más fuertes juntos que separados y somos el bloque más exitoso, y el verdadero enemigo de Estados Unidos es China. No es México ni Canadá.

Destacó que por suerte se nombró a un emperador en China, lo que preocupó a Estados Unidos, pues es un emperador hábil y fuerte.

“Al rato puede ser el número uno del mundo, y será un verdadero problema para todos si no aprendemos a trabajar en equipo”, añadió.

“Estamos trabajando en la Visión 20-30 del sector agroalimentario. Esa visión la estamos trabajando con los candidatos a la Presidencia. Ahí van todos los temas de investigación, infraestructura, desarrollo, inversión, los presupuestos multianuales para el tema de los granos, que estamos haciendo presupuestos año con año.

Elecciones 2018

De la Vega Valladolid expuso que en el CNA sí están preocupados por quien vaya a ganar las próximas elecciones en el país.

Gane quien gane, sí va a haber una diferencia importante para el campo. Necesitamos como ciudadanos evaluar quién es el que le conviene a nuestro país. En el CNA sí estamos preocupados por quién vaya a ganar.

Ante ello, informó que ya están intercambiando información con los equipos de los principales candidatos de los tres frentes para trabajar el modelo de política pública Visión 20-30, que busca fortalecer e impulsar el campo mexicano en los próximos 20 años.

“Ya estamos con sus equipos intercambiando información porque queremos que el que democráticamente gane en nuestro país este primero de julio, ya tenga preautorizado la Visión 20-30 del sector agroalimentario y podamos trabajar con ella.”

También recalcó que si revienta el NAFTA, se irían a la OMC, y la opción es esperar el cambio de gobierno en Estados Unidos.

“Eso nos impactaría en un punto de crecimiento en el PIB, nos encarecería el tema para nuestros consumidores, afectaría las cadenas de valor, afectaría la inversión, sí nos traería consecuencias, pero tampoco es una tragedia, es mejor esperar a un cambio de gobierno en Estados Unidos para construir otro NAFTA”.

Principales retos

El presidente del CNA mencionó que los principales retos en la renegociación del TLCAN es lograr un muy buen tratado para el sector agroalimentario.

“Tenemos varios problemas, el primero y el más importante es el tema de estacionalidad que Estados Unidos no quiere ceder y que nosotros no vamos a aceptar. El otro reto es el tema de solución de controversias capítulo 11, 19 y 20. Otro tema es que Estados Unidos quiere que cada cinco años se renueve el Tratado, pero eso no nos conviene tampoco, porque las inversiones no vienen por cinco años, vienen por 20 o 25 años.”