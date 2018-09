Paran labores en la escuela del Felipe Ángeles

Los Mochis, Sinaloa.- Al contar con más de un mes sin que Servicios Regionales de SEPyC ni autoridades de Gobierno le resuelvan la situación de su escuela, madres de familia de la escuela primaria Miguel Hidalgo en el ejido Felipe Ángeles tomaron el plantel en protesta de que sus hijos han sufrido las inclemencias del clima por no contar con las condiciones adecuadas para operar.

Esta escuela fue una de las víctimas de los ladrones un día antes de iniciar las clases de este ciclo escolar 2018-2019 dejándola sin ningún aire acondicionado y durante más de un mes los niños tomaron clases con temperaturas superiores a los 35 grados.

“Estamos cansados de que no nos pongan atención, Protección Civil ya vino a checar la escuela y nos dijo que no era apta para operar porque aparte de no tener aires acondicionados, el enjarre se está cayendo y tememos que le pueda caer a un niño”, señaló la madre de familia de esta escuela primaria, Marisol Chávez Montiel.

Madres de familia se plantaron afuera del plantel con cartulinas en mano para exigir una solución a los problemas de la escuela. Foto: EL DEBATE

Asimismo, la madre de familia señaló que la espera que tenían hacia las autoridades terminó y que no seguirán con clases hasta que se les sea resuelto el problema puesto que los niños ya se han enfermado en diversas ocasiones por causa de tomar clases bajo la techumbre.

“Los niños ya han vomitado por los intensos calores que ha habido, no podemos esperar más a las autoridades hasta que se les de la gana de venir y solucionar; queremos una respuesta y acciones inmediatas hacia nuestra escuela”, señaló Chavez Montiel.

Los niños han tenido que tomar clases debajo de la techumbre al no haber aires acondicionados en sus aulas. Foto: EL DEBATE

Por otro lado, la maestra encargada de esta escuela primaria afirmó que no existen las condiciones adecuadas para que los estudiantes tomen clases y que aunque ya se ha acudido a las instancias correspondientes estas hacen caso omiso y los niños son los que sufren los calores.

“Como autoridades educativas ya hicimos todo lo que nos corresponde pero aún con todo eso no nos han resuelto nuestro problema, los estudiantes continúan bajo los calores y soportando los moscos o bobitos que hay; no existen las condiciones para dar clases debido a esto y a que hay muchas distracciones estando en la intemperie, no podemos dar clases así”, señaló la profesora encargada, Silvia Guadalupe Valenzuela Güitimea.