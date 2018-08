“Aquí no”, dicen a la planta de fertilizantes en Topo

Los Mochis, Sinaloa.- El colectivo formado por las federaciones de pescadores y prestadores turísticos de Topolobampo, restauranteros de El Maviri, el Consejo Ciudadano de Ecología del Estado de Sinaloa, Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia de Sinaloa, así como investigadores del CIIDIR, se reunieron ayer para expresar con un claro “Aquí no” contra la planta de fertilizantes que se construye en el puerto de Topolobampo.

Degradación

Diana Escobedo Urías, investigadora del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional (CIIDIR), unidad Sinaloa, manifestó que desde hace 30 años ha trabajado en el sistema lagunar de Topolobampo y ha documentado el deterioro ambiental que ha tenido el ecosistema por las diversas actividades productivas, principalmente la agricultura y las descargas de agua residual de la ciudad de Los Mochis, y que ahora la nueva planta de amoniaco levanta aún más la preocupación al sector académico.

“Lo que hemos visto en estos 30 años es que las principales fuentes de degradación es la actividad agrícola, o sea las descargas agrícolas que llegan al sistema lagunar sin tratamiento, porque como a ellos no les aplica la ley, están catalogadas las descargas agrícolas como contaminación no puntual. Y por tanto, ellos no están sujetos a ninguna regulación”, dijo.

Añadió que durante los 60 años que tiene el distrito de riego han estado impactando y modificando el entorno. “Es la principal fuente de degradación del sitio, además de Pemex y Comisión Federal, por supuesto, y de la descarga de la ciudad que desgraciadamente la movieron de Santa María, Ahome, y la pusieron aquí en Ohuira, un error terrible en 2005”, expuso.

La investigadora agregó que los datos arrojan que se pudiera hacer un secuestro de hasta el 60 por ciento de la producción de camarón a través de la succión de la planta de amoniaco para la desaladora que ellos necesitan para operar.

En mayo llegó a Topo maquinaria para la planta de fertilizantes. Foto: EL DEBATE

Esperan resultado

Manifestó que están esperando el resolutivo de la Semarnat con relación a la construcción del muelle de esta planta, el cual esperan que sea negativo.

Por otra parte, Escobedo Urías informó que el CIIDIR recibió una muestra del agua de la bahía de Topolobampo para ver qué es lo que está pasando ante la muerte de delfines y peces. El resultado podría obtenerse el día de hoy o el lunes a más tardar.