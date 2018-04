Tortillerías cierran por bajas utilidades

Los Mochis, Sinaloa.- Por las bajas utilidades que tiene el sector, en Sinaloa del 2017 a la fecha han cerrado 150 tortillerías, de las cuales 25 son de Los Mochis, informó Lorenzo Garza Gastélum.

“La realidad de la industria es que no hay utilidades. No hay la suficiente venta por la sobreoferta que hay. Hay demasiadas máquinas instaladas, y entre más máquinas haya, menos van a trabajar. Si hubieran 10 máquinas en todo Mochis, pues no pararían. En el casco de la ciudad de Los Mochis, hay más de 300 máquinas instaladas”, dijo.

El expresidente de la Federación de Industriales de la Masa y la Tortilla en el Estado de Sinaloa manifestó que de acuerdo a los reglamentos y el libre comercio para la venta de tortilla, la gente cree que es un gran negocio.

“Cualquiera en una sola o en la cochera de su casa pone su tortillería creyendo que es un gran negocio, desafortunadamente se dan cuenta que no hay tal negocio. Lo que pasa es que piden créditos para la maquinaria y quedan endeudados porque tienen que cerrar. Cuando sacan costos no sacan ni para el sueldo de ellos mismos, menos para los impuestos”, expuso.

Precios

El también expresidente de la Unión de Fabricantes de Tortilla y Molineros de Nixtamal del Municipio de Ahome, agregó que Sinaloa es la entidad donde más barata se encuentra la tortilla.

Lorenzo Garza , industrial de la tortilla. Foto: EL DEBATE

“En promedio entre supermercados e industriales el precio no llega a 13.50. Siendo que en Sonora el promedio es de 20 pesos, hay lugares donde cuesta más de 20 pesos. En Guaymas cuesta 22 pesos el kilo”.

El actual consejero de la Federación de Industriales en el estado destacó que en Sinaloa el precio de la tortilla no debe ser de 14 pesos, sino de 17 para poder tener una utilidad normal como en Sonora.

“No hay un precio adecuado para poder tener utilidades”, dijo.

Añadió que los molinos están desapareciendo en Los Mochis.

“Ya casi no se usan los molinos, es pura harina, pero en nuestro caso nixtamalizamos porque la gente prefiere comer este tipo de tortilla. En Los Mochis hay alrededor de 14 molinos”.