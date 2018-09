Trabajadores se manifiestan en la planta de energía de Iberdrola

El Fuerte, Sinaloa.- Un grupo de trabajadores de la empresa AES que laboran en la nueva planta de generación de energía eléctrica que se construye en las inmediaciones del ejido Higuera de los Natoches, municipio de El Fuerte, se manifestaron en las primeras horas de ayer en demanda de que les paguen las últimas tres semanas laboradas.

Los trabajadores, quienes pidieron el anonimato por temor a cualquier represalia de la empresa Iberdrola, que tiene a su cargo la ejecución global del proyecto, piden la intervención de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social porque no ven justo el trato que están recibiendo de la empresa.

Lee también: Cierran la base de Cruz Roja en el puerto de Topolobampo

Tácticas. Personal de seguridad de la empresa Iberdrola no permitía la salida de los trabajadores a inconformarse. Foto: EL DEBATE

Incluso temen que la empresa ya se haya dado de baja y haya salido del consorcio de construcción porque en esas circunstancias su situación se agravaría, ya que la empresa es originaria de Tampico, Tamaulipas, y de ser así eso los metería en serios problemas económicos.

Los trabajadores exigen una liquidación justa y el pago de las semanas laboradas y le piden a la empresa Iberdrola que se encuentra a cargo de la ejecución total del complejo que intervenga porque finalmente ella es la responsable de lo que ocurre con las empresas subcontratadas y la situación de los trabajadores, como es su caso.

Lee también: Vecinos del ejido México aprovechan atención de Japama

Riesgo. Los trabajadores tenían asignadas obras en lo más alto de las torres que se levantan en las instalaciones. Foto: EL DEBATE

Queja contra sindicato

Los trabajadores se quejaron de la nula representación del sindicato, ya que a pesar de que cada vez que cobraban se les descontaba una cuota para “representarlos”, no ha hecho nada a la fecha por defenderlos.

Indicaron que el problema se suscitó durante las últimas tres semanas y desde el pasado martes acordaron manifestarse porque no es justo que de la noche a la mañana una empresa desaparezca y quien está a cargo del proyecto global, en esta caso Iberdrola, simplemente se cruce de brazos y haga como que no tiene ninguna responsabilidad con ellos como trabajadores, porque si realizó subcontratos para la realización de otros trabajos finalmente Iberdrola es la responsable de lo que ocurra al interior de las instalaciones, obras que se ejecuten y en este caso la relación laboral con los trabajadores, por lo que no desistirán de las medidas de presión ya iniciadas.

Trabajadores señalaron que hoy nuevamente volverán a manifestarse, pero en esta ocasión participará un mayor contingente de trabajadores que no está de acuerdo con el papel que ha desempeñado su representación sindical en el conflicto, porque, en su opinión, no han hecho nada por defenderlos.