Trabajadores de salud, sin respuesta del gobierno estatal

Los Mochis, Sinaloa.- Trabajadores de la salud del norte de Sinaloa continúan laborando bajo protesta ante la nula respuesta del Gobierno del Estado para entregarles las retenciones salariales de las que han sido objeto durante el año 2017 y lo que va de este 2018.

Carmina Pérez Armendáriz, integrante del Consejo de Vigilancia del FIGLOSNTSA, manifestó que los acuerdos por parte de la administración estatal de devolverles la parte que cada quincena les ha tomado no se han cumplido y mientras tanto el empleado sufre tanto por esa retención actual que no se va hacia el fideicomiso que les ayudaría al momento de su jubilación, como por los préstamos que ha cancelado el FIGLOSNTSA por no tener los recursos para ello.

Ante esta situación, dijo, los trabajadores no descartan realizar otro tipo de acciones que podrían concretarse en los próximos días.