Trabajadores de salud denuncian “robo del gobierno”

Los Mochis, Sinaloa.- La Secretaría de Salud debe aproximadamente 109 millones de pesos a sus trabajadores, denuncian sindicalizados.

Con pancartas en mano, donde exigen al Gobierno del Estado un reembolso de este recurso, los trabajadores de la salud aseguran que el dinero les pertenece porque es parte del fideicomiso FIGLOSNTSA al que hacen sus aportaciones.

Carmina Pérez Armendáriz, representante de socios e integrante del Consejo de Vigilancia del Fideicomiso a nivel estatal, denunció que esta situación afecta a cerca de 5 mil empleados en todo el estado.

Precisó que del año 2016 el gobierno anterior dejó una deuda de 9 quincenas pendientes, cada quincena es de aproximadamente 6 millones y medio de pesos.

Administración actual

Desde el 2017, el actual gobierno de Quirino Ordaz Coppel tienen un adeudo de dos quincenas correspondiente en el mes de marzo.

“Nos reunimos con el director de gobierno, Julio Carrillo. Uno de los acuerdos que tuvimos es que se nos iba a pagar una quincena atrasada y una del corriente, se hizo el depósito de dos quincenas atrasadas del 2017 y no siguen debiendo quincenas de ese año y las ocho quincenas que van del 2018. Estamos hablando de un aproximado de 7 millones de pesos por quincena”, precisó.

En ese sentido, explicó que este recurso no es del presupuesto federal ni del Gobierno del Estado, sino que es dinero que se le quita al trabajador de su sueldo.

“Es dinero que al trabajador le están quitando, es decir, yo autoricé al fideicomiso que me quitaran 4 mil 200 quincenales y ese dinero lo está reteniendo el gobierno y no se lo entrega el fideicomiso, el gobierno se lo está gastando y no sabemos en qué”, abundó.

Medidas posteriores

“Ahorita cada quincena de las que estamos hablando son 109 millones, lo que está reteniendo la Secretaría de Salud a través del dinero del fideicomiso y que no está entregando, el gobierno nos está robando”.

Por su parte, Miguel Ángel Valdez Ramírez, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Salud en la zona norte, dijo que como primera medida se está determinando trabajar bajo protesta pero las acciones pudieran llevarse a otro nivel.

“Nosotros no quisiéramos, pero vemos que no nos quieren resolver, lo ven como un juego y sólo nos prometen cosas que no cumplen.”

Queja

Falta de insumos pone en riesgo al médico

La carencia de medicamentos e insumos para dar atención médica es cada vez más complicada, incluso hay situaciones en las que ya se pone en riesgo la integridad de los pacientes, denunció Miguel Ángel Valdez Ramírez.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Salud en la zona norte del estado dijo que este problema es generalizado; sin embargo, en las comunidades serranas es todavía más delicado el tema.

En ese sentido, señaló que incluso, algunos trabajadores del Hospital Integral de Choix temen por su vida, pues en muchas ocasiones no se tiene lo necesario para atender a quienes llegan a solicitar la atención médica y reciben amenazas de los pacientes.

“Me dicen médicos de urgencia que se sienten en riesgo porque atienden a los pacientes y no tienen ni qué aplicarles, pues en el día los mandan comprar lo que haga falta pero en la noche no hay cómo atenderlos. Tienen miedo de que un familiar dolido de algún paciente que no fue atendido tome represalias, porque eso ya ha sucedido”.

Agregó que esta situación ya tienen conocimiento las autoridades competentes de la Secretaría de Salud, pero hasta el día de hoy no han dado solución.

“Esta situación tiene mucho tiempo, no es de ahorita, pero sí se ha agudizado en estas últimas dos administraciones, estos últimos años han sido de lo peor, entonces ahorita lo que hacen los médicos mientras, es buscar alternativas”, abundó.

Mencionó que la carencia es en todos los hospitales y centros de salud del estado. Reiteró al paciente que si no es atendido como merece no es por voluntad propia del personal médico y de enfermería, sino por las condiciones de las clínicas.