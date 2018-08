Municipio intensifica los trabajos de bacheo en la ciudad

Los Mochis, Sinaloa.- Luego de la lluvia registrada el pasado lunes, las afectaciones en el concreto de la ciudad crecieron considerablemente, por lo que el municipio intensificó los trabajos de bacheo, declaró Josué Sánchez Ruelas.

El director general de Obras Públicas reconoció que este programa que inició hace algunas semanas sufrió un retroceso por la cantidad de agua que cayó, sobre todo en aquellos lugares en donde quizá los baches eran pequeños y se convirtieron en hoyos más grandes.

Lee también: Estos fueron los daños causados por las fuertes lluvias de ayer

“El tema del bacheo con concreto asfáltico no es lo ideal, no es como debemos de hacer el trabajo; lo correcto es hacer reposición de losas de concreto, pero necesitamos una cantidad muy grande de recursos que no tenemos en este momento”, precisó.

Por ello, el funcionario explicó que se estará trabajando con concreto asfáltico a fin de que las calles queden transitables aclarando que no es por ser alternativa adecuada, sino por los recursos que existen.

Lee también: Es un error bachear las calles de la ciudad con asfalto

En ese sentido, aclaró que será este miércoles o jueves cuando se inicien con los trabajos; en tanto, realizan en el levantamiento de las zonas afectadas para atenderlas a la brevedad.

“Estamos haciendo un levantamiento sobre el que ya habíamos hecho para reprogramar los trabajos y ver aquellos puntos que están más afectados para poder atenderlos lo más pronto posible. Atacaremos aquellos lugares que son los más críticos y posteriormente haremos un barrido de las diferentes vialidades importantes de la ciudad”.