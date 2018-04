La tradición santa de los judíos en el norte de Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- Las tradiciones del pueblo mayo-yoreme se remontan a una época previa a la llegada de los jesuitas españoles a las tierras ubicadas a ambos lados del río Fuerte en el siglo XVI. Dentro de la cosmogonía cahíta, la naturaleza guarda un papel preponderante por la estrecha relación que esta etnia tiene con la tierra.

Sin embargo, una vez que se implementó en el sur de Sonora y en el norte de Sinaloa el catolicismo, se generó un sincretismo ideológico que se puede constatar vivo todavía por las calles de Los Mochis, El Fuerte y Choix, así como en otras rancherías cercanas.

La cultura mayo-yoreme conmemora íntegra la Semana Santa y la Cuaresma, así como las fiestas que mantienen vínculos con el calendario litúrgico (la Santísima Trinidad, los Días de San José, San Ignacio de Loyola, la Santa Cruz, la Virgen de Guadalupe y el Día de Muertos).

Para Melitón Yocupicio Llanes, profesor de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa (UAIS), después de la llegada de los primeros misioneros el pueblo mayo-yoreme adoptó el nombre de judíos para designar a los danzantes que tradicionalmente se ven por las calles del norte del estado en estas épocas.

Asimismo —relató el estudioso de las costumbres yoremes—, cuando los mayos conocieron la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo sintieron la necesidad de corregir sus «faltas» mediante la «manda» de vestirse como judíos y hacer los recorridos ceremoniales.

Expiar culpas

Ser judío, abundó Yocupicio, abarca un pensamiento de resistencia, por lo que con ese sufrimiento se pagan los beneficios que Dios otorga. La tradición de los judíos debe regularse a fin de no desvirtuarla, tal como sucede en el centro ceremonial indígena de Charay, en el municipio de El Fuerte: «Para evitar que totalmente se pierda esa tradición de centenares de año, se hace un reglamento: ¿qué edad debe tener el judío? Tienen que ser de 12 años en adelante; que no porten cualquier máscara, tiene que ser de cuero de animal o careta de madera, no quieren plástico imitando a las caricaturas. Quieren que sea exactamente como lo dejaron los ancestros, cumpliendo las estaciones, cuando Jesús iba cayendo con la cruz».

En este sentido, aclaró que los yoris (personas ajenas a la tradición yoreme), pueden adherirse a las prácticas, siempre y cuando sean reconocidos como respetuosas de las creencias por el resto de la comunidad.

Foto: EL DEBATE

Concurrencia

Reina Guadalupe Cruz Ibarra, coordinadora de Asuntos Indígenas del Ayuntamiento de El Fuerte, subrayó que los centros ceremoniales están listos para recibir a los turistas. La funcionaria sostuvo que se espera tener una importante afluencia en Mochicahui y Charay, lugares conocidos por la presencia de población yoreme, por lo que no teme que esta tradición propia del periodo pascual se pierda, así que llama a la población a interesarse en rememorar estos sitios de interés.

En Ahome, Silvina Valenzuela Valenzuela relató que San Miguel y La Florida concentran la mayor cantidad de visitantes: «No todos los centros ceremoniales hacen el mismo ritual, somos de la misma etnia, pero de diferentes costumbres. Cuando los jesuitas vinieron a evangelizar a los indígenas, ellos ya tenían sus costumbres, su cultura. Somos los primeros en estas tierras, y nuestra cultura todavía vive».

Finalmente, aseguró que la danza del venado es fuerte y conocida por un público amplio. No obstante, otras ocupaciones tradicionales peligran: «Los pascolas, los músicos tradicionales, están a punto de perderse. Si nosotros no nos preocupamos por enseñar y recuperar a los jóvenes para que se enseñen de esas melodías, nuestra lengua tradicional y la danza, llegará el momento en el que no habrá nada. Debería ser un trabajo conjunto de la sociedad y del gobierno rescatarlo, más desde casa», concluyó la coordinadora de Asuntos Indígenas en Ahome.