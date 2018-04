Transportistas advierten de cerrar el Rosales

Los Mochis, Sinaloa.- Si este miércoles por la tarde no tienen una respuesta favorable a su exigencia de pago por su trabajo en obras como el Teatro Ingenio y el parque lineal Rosales, más de 500 transportistas podrían cerrar el bulevar Antonio Rosales.

Así lo advirtió Gerardo Medina Palma, secretario de Trabajo de la CTM, quien recordó que la tarde del lunes se reunieron con el secretario del Ayuntamiento, Juan Garibaldi, quien les pidió tregua mientras se hacen las gestiones con Gobierno del Estado.

Acuerdos

“Le planteamos nuestra intención de bloquear un carril del bulevar Rosales. Nos dijo que nos esperáramos y eso vamos a hacer. Se supone que el miércoles por la tarde el alcalde Manuel Urquijo nos va a traer respuesta y vamos a ver qué pasa”, asentó.

En ese sentido, dijo que el gremio está cansado de promesas pues en repetidas ocasiones se les ha dicho que les darán solución y ceden a retirar los plantones, pero al paso de los días nadie les resuelve. “Siempre es la misma. Nosotros nos manifestamos, van a las autoridades, platican con nosotros. Nos hacen promesas y al final no nos cumplen y nos quedamos sin nada. Nosotros ahorita queremos solución, queremos que nos paguen nuestro trabajo”, destacó.

Medina Palma dejó claro que este movimiento es pacífico como todos los que han hecho buscando les entreguen su dinero, pero de no tener una solución certera, habrán de tomar otras medidas.

Sin consideración

“Ya no estamos para aguantar promesas, queremos solución y ellos se escudan con que es responsabilidad o fue responsabilidad de otros gobiernos, pero la verdad es que ellos pueden hacer algo, nos pueden ayudar pero no lo hacen porque no les da la gana, y nosotros nos quedamos sin nada”.

Reiteró que le dan un voto de confianza al alcalde, quien este miércoles estará en la ciudad luego de acudir al Tianguis Turístico de Mazatlán.

“Nosotros estamos plantados y el alcalde nos dicen que está en Mazatlán, que según allá ha platicado con el secretario de Obras Públicas del estado. Esperamos que sí nos traigan buenas respuestas a nuestras exigencias, que más que nada pedimos nuestro pago a nuestro trabajo”, consideró.