Transportistas piden aumento al pasaje

Los Mochis, Sinaloa.- Con la finalidad de disminuir un poco las afectaciones que han sufrido durante los últimos años por el aumento constante del combustible, el sector del transporte público requiere un aumento en su tarifa.

José Luis Beltrán, concesionario de la Alianza del Transporte Urbano y Suburbano de Los Mochis, dijo que al menos se requiere subir un peso el costo del pasaje para mantener la actividad, pero también para no afectar el bolsillo del usuario.

Justificación

En ese sentido, enfatizó que el constante incremento del diésel y los insumos para operar el transporte han causado serios impactos a los concesionarios.

“El diésel, por ejemplo, tiene días que cuesta 19.67 pesos el litro, pero en los últimos 18 meses ha aumentado 6 pesos, más o menos; si hace cuentas pues es mucho porque se gasta bastante combustible para dar el servicio”, abundó.

Agregó que los estudios socioeconómicos que arrojaron para el posible incremento de la tarifa del sistema de transporte urbano, indican que un peso es suficiente para mantener el servicio.

“La dirección de Vialidad y Transporte dijo que esta solicitud está siendo analizada y esperamos que a mediados de agosto haya una resolución, es decir, se autorice el incremento al transporte”, subrayó.

En espera de respuesta

El transportista aceptó que el sector en estos momentos la economía de los concesionarios se encuentra golpeada al igual que la de los usuarios; sin embargo, consideró necesario que se dé este incremento para que puedan mantener en buenas condiciones las unidades.

“Estamos en espera de que las autoridades analicen la propuesta. No haya nada en concreto, nosotros requerimos que el aumento fuera de más de 1.50 a 2 pesos, pero estamos conscientes de que no puede ser así, ya que se tiene unidades medias y no unidades de primera calidad”.

Por último, calificó como lamentable el retraso que las autoridades han tenido en resolver dicha petición.