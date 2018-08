Transportistas buscarán reunión con el delegado del IMSS Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- Ante el cobro de 12 millones de pesos que hace el IMSS a la sociedad cooperativa de transportistas de carga Gustavo Díaz Ordaz del Valle del Carrizo, por la supuesta evasión de cuotas del Seguro Social a jubilados y pensionados, el presidente de esta sociedad cooperativa, Rosario Acosta Torres, manifestó que seguirán buscando la manera de solucionar el problema que resulta bastante ilógico.

Por ello, dijo que buscarán una reunión con Norberto Miguel Ramírez, delegado del IMSS en Sinaloa, para exponerle el problema.

“No podemos estar pagando por una gente que no trabaja. Cada mes nos cobra el IMSS más o menos una aportación en el bimestre de más de 200 mil pesos por 85 trabajadores y no le hemos quedado mal. Ellos quieren que todos los socios, aunque no trabajen, aunque estén pensionados, que los tenga asegurados, yo insisto en que no, que los que debo tener asegurados, y los tengo asegurados, son los trabajadores”, expuso.