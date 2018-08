Transportistas amenazan con bloquear obra de la Zona 30

Los Mochis, Sinaloa.- Los transportistas de las alianzas CTM y CNOP amenazan con bloquear los trabajos de la obra Zona 30 en la calle Guillermo Prieto. Esto por la deuda de 300 mil pesos que tiene con ellos la constructora LM por acarreos de materiales.

“La deuda de 300 mil pesos por trabajos de la Zona 30 sigue pendiente. Ahí vemos que la constructora ya reanudó los trabajos, lo que quiere decir que ya le pagaron a ellos o hicieron algún compromiso. Vamos a esperar hasta el lunes (mañana) y si no tenemos una respuesta de que la constructora nos va a pagar, para el martes vamos a amanecer con diez camiones, cinco por cada bocacalle porque no ha habido acercamientos de nada”, informó Gerardo Medina Palma.

El secretario general de la alianza CTM, expuso que se encuentran muy endeudados porque son tres meses los que traen arrastrando de cartera vencida con la constructora y no pueden soportar ni una deuda más.

Bloqueo

Medina Palma agregó que van a tapar las bocacalles en forma de que no entre ni una olla o sapo para tirar concreto en el tramo de la Guillermo Prieto entre Obregón y Rosendo G. Castro, donde se trabaja la Zona 30, ya que argumentó que la constructora quedó muy formal de que en cuanto tuvieran dinero se iban a acercar con los transportistas para hacerles el pago.

“Pero no ha habido acercamientos. Ellos argumentaban que no había dinero, que por eso habían parado, pero al momento de continuar las labores, es que hubo algo de dinero, y con nosotros no se han reportado”, dijo.

Por otra parte, mencionó que en los trabajos del estadio Emilio Ibarra Almada, la constructora Dinámica de Guadalajara debía haber cubierto el lunes una factura pendiente por la cantidad de 110 mil pesos para las dos alianzas: CTM y CNOP.

Hay otras facturas pendientes, pero esa anda retrasada con dos semanas. En total nos deben como 300 mil pesos.

“Lo que argumentan las empresas es que ellas han empezado las obras con recursos propios y ya no han soportado seguir trabajando y por eso mejor se paran o por eso no pueden pagar”, dijo.

En manifestación

Añadió que la guardia en la planta potabilizadora José Hernández Terán de Japama, continúa para impedir que particulares hagan los acarreos que a ellos les corresponden.

POSTURA

IP confía en que terminen obras en proceso

Luego de que se denunciara que obras como la Zona 30 y el Mercado Independencia estaban detenidas y con un retraso evidente, el sector empresarial local dijo darle un voto de confianza al municipio en el tema; sin embargo, pidieron no bajar la guardia con los constructores para que agilicen los trabajos.

Jorge Pimentel Íñigo y Carlos Rodríguez Rábago, presidentes de Canaco y Canirac, respectivamente pidieron a las autoridades no confiarse en el tema, pues la sociedad también espera que las obras concluyan a finales de octubre.