Turistas se quejan de obra inconclusa en El Fuerte

El Fuerte, Sinaloa.- Turistas que vacacionan en el Pueblo Mágico de El Fuerte pasan un trago amargo al cruzar por la carretera hacia La Galera, pues esta no está finalizada y los vehículos terminan con daños mecánicos y en las llantas.

Señalan que el tramo debe tener señales de precaución o que está inconcluso y señalar una ruta alterna; sin embargo, no lo hay y las personas terminan yéndose por ahí.

Daños

“Me dolió hasta el alma cuando nos dimos cuenta que teníamos que subir por un borde en el final del tramo, pero es que ni señales hay de que no está terminada, e incluso está abierto en el principio, y somos turistas, ¿cómo vamos a saber si está terminada o no? Las autoridades deben poner letreros de precaución para evitar que la gente que no conoce la ciudad pase por ahí”, señaló Fernanda Gálvez Torres, vacacionista en El Fuerte.

La turista mencionó que su auto sufrió afectaciones en la parte baja pues golpeó con las rocas por donde se debe cruzar para llegar a La Galera.

“Nosotros cruzamos porque mirábamos que los demás lo hacían, pero nuestro carro quedó con rasguños abajo, y pues ni modo, hasta creíamos que no íbamos a pasar por ahí por lo alto y feo que se ve”.

Foto: EL DEBATE

Bajo su responsabilidad

El secretario del Ayuntamiento de El Fuerte, Favián Cota Verdugo señaló que hay una ruta alterna para llegar a La Galera, y que la razón de que la obra no esté finalizada es porque se hace con recursos del gasto corriente.

“Hay unos bordos ahí, la gente ya sabe que está cerrada, y quien lo hace lo hace bajo su responsabilidad; el dinero se le dio una parte al constructor y hasta donde se alcanzó el dinero, y ahora esperamos que en esta próxima administración se logré completar esta rúa que será para beneficio de los turistas y los ciudadanos de El Fuerte”, señaló.

Por último, Cota Verdugo anunció que se colocarán advertencias en el lugar y se cerrará la vía para evitar que más vehículos sean dañados a causa de esta rúa.