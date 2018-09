Rectora de UPES atiende observaciones de la ASE

Los Mochis, Sinaloa.- La Auditoría Superior del Estado entregó una serie de observaciones a los directivos de la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa (UPES) que fueron recibidas en su tiempo por el exrector Miguel Ángel Rosales Medrano, pero que deberán ser atendidas por la actual administración que recién asumió en rectoría Alma Hortensia Olmeda Aguirre.

La nueva rectora de UPES se presentó ayer ante la planta docente y administrativa del plantel Los Mochis, donde reconoció que se encuentra en proceso de análisis de la situación financiera, académica y administrativa de la institución.

“El Fone, organismo que le paga las plazas a los profesores de base, medios tiempos, de asignatura y administrativo, que son 59 millones de pesos, más 6 millones para gastos operativos, entra a la universidad, pero se va directo al pago de los maestros. De los 46 millones de pesos que llegan de Gobierno del Estado es para pago a los maestros por honorarios, pero ellos no cuentan con seguridad social a los que tienen derechos. Analizando la carga nos dimos cuenta que tienen muchos años en esta situación y queremos regularizar las cargas de acuerdo a la antigüedad y perfiles”, explicó como parte del trabajo actual.

Conflicto

Sin hacer alusión a diversos conflictos y actitud revanchista que se han dado a conocer de manera extraoficial al interior del plantel Los Mochis entre la planta docente y directiva de la pasada administración, Olmeda Aguirre se limitó a explicar que trabajará por igual con todo el personal y no “con grupitos”.

Por su parte, la exdirectora del plantel Los Mochis María Adriana Estrada Sosa dijo que luego de que algunos maestros pusieran una manta a las fueras de las instalaciones de la UPES Los Mochis el sábado pasado, donde la acusaban de malos manejos administrativos y pedían su salida, está en la mejor disposición para entregar cuentas.

Si una anomalía hay en cualesquiera de los rubros en mi periodo, la principal responsable soy yo, y ahí voy a estar para dar cuentas, sostuvo.

Aclaró que todo lo que se hizo durante el periodo en que dirigió el plantel Los Mochis fue con orientación de la administración central de la institución.

Dijo que le parecía extraño que a unos días de haber hablado de su renuncia con el actual director Humberto Soto Izaguirre, aparecieran algunos compañeros pidiendo su salida de la UPES y la del equipo que colaboró para ella.

“La quincena antepasada a mí no me llegó mi pago igual. La lógica me decía que la próxima semana ya no iba a tener pago, y yo le dije al director que me iba a retirar y que iba a solicitar mi liquidación conforme a mis derechos, pues la verdad yo estoy vulnerable aquí.”

Destacó que hablan de un tráfico de influencias cuando solamente fueron cinco las personas que integró con la visión y el fortalecimiento de un trabajo colaborativo.